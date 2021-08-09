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İSBİKE İle 3 Bin 600 Kişi Daha Pedal Çevirmeye Başladı

İSPARK’ın çevreci ulaşım araçları içerisinde yer alan bisikletin kullanımını kent geneline yayma amacıyla açmış olduğu “İSBİKE Bisiklet Okulu”, yoğun ilgi görüyor. 3 bin 600 kişinin eğitim alarak bisiklet kullanmayı öğrendiği okulun öğrencileri arasında yaş almış vatandaşlar da bulunuyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:23
İSBİKE İle 3 Bin 600 Kişi Daha Pedal Çevirmeye Başladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK’ın, bisikleti kent genelinde kullandırmak amacıyla İstanbulluların hizmetine sunduğu “İSBİKE Bisiklet Okulu”, bisiklet kullanmayı bilmeyenlerin imdadına yetişiyor. Kısa sürede kentlinin takdirini kazanan projede; eğitim parkuruna gelen onlarca bisiklet sever kısa zamanda bisiklet kullanmayı öğrenerek direksiyon başına geçiyor.

GENCİ YAŞLISI HEPSİ BU OKULDA

İSBİKE Bisiklet Okulu’nda eğitime katılan çocuklar, gençler ve yetişkinler bir günde bisiklet kullanmayı öğreniyorlar. Her yaş grubundan vatandaşların eğitim almak için başvurduğu okula 40 yaş üstü yetişkinler daha çok ilgi gösteriyor. Kimi çocukluk haylini gerçekleştiriyor, kimi iki teker korkusunu yeniyor, kimi de trafik çilesinden bisiklet kullanarak kurtulmayı hedefliyor. Bisiklet kullanmak için eğitime başvuru daha çok kadınlardan geliyor. Toplam başvuruların yüzde 50’sini 40 yaşın üzerindekiler oluşturuyor. İSPARK’ın uzman eğitimcileri eşliğinde bisiklet kullanmanın püf noktalarını kısa zamanda öğrenerek her yaşta bisiklet kullanılabileceğini kanıtlayan 40 ila 70 yaş arasındaki vatandaşlar bisiklet tutkunları arasında yerlerini alıyor.

ARTIK CUMARTESİLERİ DE EĞİTİM VAR

Önceleri sadece hafta içi hizmet veren okul, yoğun ilgiyi karşılayabilmek için cumartesi günlerinde de eğitimlerini sürdürdü. “Haydi İstanbullular Bisiklet Okulu’na” sloganıyla 7’den 70’e herkesi bisiklet kullanmaya davet eden İSPARK’ın Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda hizmete açtığı “İSBİKE Bisiklet Okulu”, İstanbul’un her yerinden binlerce kişiyi ağırlıyor. 14 Haziran’da başlayan eğitimlere katılan her yaş grubundan vatandaş, bisiklet kullanmayı öğrenmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Tatlı rekabetlerin ve eğlenceli dakikaların yaşandığı bisiklet eğitimlerinde bir buçuk ayda 3 bin 600 kişi yararlanarak bisiklet kullanmayı öğrendi. Eğitimini tamamlayarak sertifikasını alanlar; bisikletleriyle spor yapabiliyorlar, sahilde boğaz turu atıyorlar, okula, işe ya da alışverişe artık bisikletleriyle gidebiliyorlar.    

İstanbul Times aber Ajansı (İTHA) 

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