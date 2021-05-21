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İmamoğlu’ndan Beşiktaş’a “şampiyonluk” ziyareti
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İmamoğlu’ndan Beşiktaş’a “şampiyonluk” ziyareti

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Süper Ligi 2020/21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’a, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen İmamoğlu, “İşin ortalarında çok da iddialı gözükmeyen bir konumdayken Beşiktaş’ın şampiyon olması, bence altında bir disiplin hissettiriyor. O da iyi bir yönetim kabiliyeti, -tabii ki sizin başkanlığınızda- iyi bir teknik heyet ve sporcuların inanç tarafını toparlaması bana göre öyle bir artıyı getirdi ve şampiyonluğu Beşiktaş’a taşımış oldu” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mayıs 2021 Cuma 16:18
İmamoğlu’ndan Beşiktaş’a “şampiyonluk” ziyareti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Süper Ligi 2020/21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne (BJK) tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti. BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, İmamoğlu’nu, Dolmabahçe’deki Vodafone Park Stadı’ndaki kulüp binası girişinde karşıladı.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Beşiktaş / İstanbul 
“SERGEN YALÇIN BİR KAZANÇ”
Keyifli bir havada gerçekleşen sohbette İmamoğlu, Beşiktaş’ın şampiyonluğun yanında Sergen Yalçın gibi bir kazancının olduğunu vurguladı. Çebi ve yönetimine başarılar dileyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Bu sene ilginç ve zor bir lig yaşandı. Günün sonunda 3 takıma kaldı zirve mücadelesi. Son haftaya kadar gidişi ilginç oldu. Uzun zamandır böyle üçlü bir mücadele yaşanmamıştı. O yönüyle keyifliydi. Spor kamuoyundan ve basından edindiğim izlenimim; işin ortalarında çok da iddialı gözükmeyen bir konumdayken Beşiktaş’ın şampiyon olması, bence altında bir disiplin hissettiriyor. O da iyi bir yönetim kabiliyeti, -tabii ki sizin başkanlığınızda- iyi bir teknik heyet ve sporcuların inanç tarafını toparlaması bana göre öyle bir artıyı getirdi ve şampiyonluğu Beşiktaş’a taşımış oldu. Bu yönüyle de ilgi çekici. Ekonomik zorluklar bütün kulüplerde var. Bu dönemde, böyle bir beklenmeyen anda bu başarıyı elde etmiş olması bence iyi bir dipnot, değerli bir dipnot, ders alınması gereken bir dipnot. Muhtemelen bu başarının altında bizim bilmediğimiz, hatta belki bilmememiz gereken gündemleri ve sırları da vardır. Ama bildiğimiz bir şey var: Şampiyon Beşiktaş. Dolayısıyla tebrik ediyoruz. Bunu Türkiye Kupası’yla da taçlandırdınız. İkinci kupayı da ardı sıra almanız keyifli bir başarı oldu.”
“İBB, AMATÖR SPORLARI DESTEKLEYECEK”
Ziyarette diğer branşlar, başarıları ve yaşadıkları sorunlar da konuşuldu. Hentbol ligini 2’nci olarak tamamladıklarını belirten Çebi, “Mesut Bey, dün, Sayın Cumhurbaşkanı’na ifade etti. Dedi ki; ‘Biz, Spor-Toto’ya yenildik. 2’nci olduk.’ Her sene birinci oluyorduk hentbolda. Spor-Toto da devletin Spor-Toto’su. Aynı zamanda ligin sponsoru. Sponsoru olduğu ligde mücadele ediyor” bilgilerini paylaştı. İmamoğlu’nun Çebi’ye yanıtı, “Ben, o işleri pek seven birisi değilim. Açık söyleyeyim. ‘İBB, -atıyorum- profesyonel futbol takımını ya da basketbol takımını desteklesin. Ben, işin o tarafında olmayacağımı, İBB Spor Kulübü’ne ilettim. Yazık, günah. ‘Biz, amatör sporları destekleyelim. Amatörden kastım; özellikle olimpiyattaki bazı branşları. Zaten güreş, tekvando vardı. Bunun yanına atletizmi, özellikle kadın atletizmini, jimnastiği ekleyerek devam edin’ dedim. Ama hentbolda Spor-Toto olmalı mı? Bana göre çok anlamlı değil. Onun yerine, Türkiye’de hentbol yeteneği olan bazı illere o katkıyı sunabilir Spor-Toto ya da o lige katkı sunabilir” oldu.
ÇEBİ: “DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”
Çebi de ziyaretinden dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sunarak, “Teşekkür ederiz Başkan’ım. İstanbul, dünyanın en kıymetli şehirlerinden biri. Burası da bir semt. Kıymetli semtlerden bir tanesi. Takımımız da 118 yıllık bir kulüp. Galatasaray, Fenerbahçe, hepsi çok nazik, naif kulüpler, bizim için kıymetli. Onlar olmazsa zaten bu keyif olmaz. Önemli desteklere de ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı’mıza da izah ediyoruz. Şimdi Sayın İBB Başkanı’mızı yakaladık. Ona da anlatacağız. Çünkü yaşatmak zorundayız her şeyi.
Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Başka türlü buralar yürümüyor. Seyirci yok, o yok, bu yok… Zaten zor bir süreç. O yüzden Beşiktaş Belediyesi’ne candan teşekkür ediyoruz. Engelli konusunda sırtımızdan büyük bir yük aldılar. İkincisi de bize tesis yerleri lazım. Muhakkak alt yapıdan oyuncu çıkartmamız lazım” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İmamoğlu, Çebi’ye, özel basım Nutuk, Tarihte İstanbul Haritaları ve Esir Şehirde Spor kitaplarını hediye etti. Çebi de İmamoğlu ve Akpolat’a, arkalarında isimlerinin yazılı olduğu 34 numaralı formalarını takdim etti.
Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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