İmamoğlu: Sporun Ve Sporcunun Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

İBB’NİN SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİ ARTARAK SÜRÜYOR Yeni tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Temeller atmaya devam ediyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 2023 yılı spor malzemesi desteği kapsamında 39.285.323,00 TL’lik spor malzemesi kulüplere dağıtılacak. Böylece, İBB Başkan’ı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasından bugüne kadar amatör spor kulüplerine yapılan malzeme desteğinin miktarı toplamda 70.000.628,00 TL’ye ulaşacak. 20 BRANŞTA, 115 FARKLI KALEMDE, 377 BİN 920 ADET MALZEME 1250 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE DAĞITILACAK İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine sağladığı malzeme desteğini artırarak devam ettiriyor. 2023 yılı içerisinde, 20 branşta, 115 farklı kalemde, toplam 377 bin 920 adet malzemenin 1250 amatör spor kulübüne dağıtılması için düzenlenen tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Sultangazi’deki Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen tören, sporcular tarafından gerçekleştirilen görsel şovlar ve İBB Spor Kulübü Karate Takımı’nın gösterisiyle başladı. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB Başkanı İmamoğlu, törende birer konuşma yaptı. İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Sultangazi - İstanbul “HEDEFİMİZ; 2036’DA İSTANBUL'DA OLİMPİYATLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK” Düşmez’in, sporu ve sporcuyu; Yazıcı’nın İBB’nin sporla ilgili yatırımlarını anlattığını belirten İmamoğlu, “İstanbul, dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Genç bir nüfusumuz var. Çok çalışmamız lazım. Genç nüfusumuzu en fazla istediği şey, tabii ki spor yapabilmek. Spor için tesis lazım, iyi bir eğitim lazım. Bu konuda kulüplerimizin desteklenmesi lazım. Geçmişte spor kulüplerine hizmet etmiş birisi olarak, sporcu bir geçmişi olan bir insan olarak, gerçekten tüm yurttaşlarımızın spor olanaklarını artırmaya özenli davranıyoruz” dedi. Genç sporculara başarıya ulaşmaları noktasında fırsatlar sunma amacında olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Hem bütün şehre yaygınlaşan spor okullarımız üzerinden hem de kulüplerle kurduğumuz diyaloglarla, sporu ve sporcuyu mutlak destekliyoruz. Hedefimiz; 2036’da İstanbul'da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak. Bu salonda bulunan çocuklarımızın bir kısmı inşallah İstanbul'daki olimpiyatlarda altın madalya kazanacak çocuklarımız olsunlar. Onların o başarıyı elde edeceklerini çok inanıyor ve biliyorum” şeklinde konuştu. “İSTANBUL’U ‘SPOR KENTİ’ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ” “Olimpiyatlara aday olmak, aynı zamanda olimpiyatı, ruhunu da yaşamak demektir” diyen İmamoğlu, “Olimpizm ruhu, aynı zamanda centilmenliktir. Olimpizm ruhu, sağlıklı ve sıhhatli yetişmek demektir. İnsanı sevmek demektir. Doğayı sevmek demektir. Dolayısıyla spor hem bedeni hem fikri hem de zihni olarak, insanları iyi geliştiren bir yol haritasıdır. Bu bağlamda tesisleri açtık ve oralarda şampiyonlarımızı yetiştirmeye başladık. 144 kulübe, 21 bin 240 sporcuya hizmet eden tesislerimiz var. Yeni tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Temeller atmaya devam ediyoruz. Ama okul, spor salonları ama atletizme veya jimnastiğe hizmet verecek olan spor sahaları, spor salonları, yüzme havuzları, futbol ve diğer branşlara hizmet edecek olan tesisler. Bu anlamda tesislerimizi branşlara göre de çeşitlendirmeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul’u “spor kenti” yapma amacıyla çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen İmamoğlu, “İstanbul, amatör kulüpler ve sporcuların kendilerini daha güvende hissettikleri bir ortama kavuşacak. Bu anlamda değerli sporcularımızın, Türkiye'mizin göğsünü kabartacağına inanıyorum. Aynı zamanda, şu anda bile ulusal ve uluslararası arenada bize bu başarıyı hissettiren, gösteren şampiyon sporcularımız da aramızda. Diğer çocuklarımızın da aynen onlar gibi yol yürüyeceğini ve büyük başarılar elde edeceğini biliyorum” dedi. “YOLLARI AÇIK OLSUN…” Gençlere, sporu ve eğitimi bir arada sürdürmeleri tavsiyesinde bulunan İmamoğlu, “Bu anlamda sizlere bu eğitimi veren kıymetli hocalarımıza, antrenörlerimize, eğitimcilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Onlar da özellikle çocuklarımızı hayatlarına şekil veren insanlar. Bütün eğitimcilerimizin, çocuklarımıza ve gençlerimize iyi insan olmayı, dünya insanı olmayı, sağlıklı bir vücuda sahip olmayı ve dünyaya pozitif bakabilmeyi göstermeleri gerekir. Tabii ki aynı zamanda branşlarını öğrenecekler, disiplini öğrenecekler, mücadele etmeyi öğrenecekler, kaybettiklerinde tebrik etmeyi öğrenecekler, kazandıklarında da mağrur bir şekilde o sevinci yaşamayı bilecekler. Bu duygular, hayat boyu çocuklarımıza ve gençlerimize lazım olan duygular. Yolları açık olsun. Başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.” İmamoğlu, konuşmasının ardından, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de katılımıyla, saha içindeki sporcularla anı fotoğrafları çektirdi. 39.285.323,00 TL’LİK SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK “Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı” projesiyle, 39 ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin spor malzemesiyle desteklenmesi, İstanbul’da amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesine ve sporda İstanbul’un elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amaçlanıyor. 2023 yılı spor malzemesi desteği kapsamında 39.285.323,00 TL’lik spor malzemesi kulüplere dağıtılacak. Böylece, İBB Başkan’ı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasından bugüne kadar amatör spor kulüplerine yapılan malzeme desteğinin miktarı toplamda 70.000.628,00 TL’ye ulaşacak. 2023 yılı içerisinde futbolda 850, diğer branşlarda ise 400 olmak üzere, toplamda 1250 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağlanacak. Bu yıl 20 branşta, 115 farklı kalemde 377.920 adet malzeme dağıtımının yapılması planlanıyor.