İmamoğlu: “Maraton, İstanbul’un Olimpiyat Ruhunun Kıvılcımı”

Köprüyü zaman zaman yürüyerek, zaman zaman koşarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün bu maratonun, İstanbul’un olimpiyat ruhunun kıvılcımı olduğunu düşünüyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen “42. N Kolay İstanbul Maratonu” koşuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratonun başlangıç alanına, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte geldi. Maratonun startı, önceki yıllardan farklı olarak, pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan verildi. Start sirenlerine İmamoğlu çifti ile birlikte İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve yarış sponsoru Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer bastı. İlk olarak sırasıyla paten ve tekerlekli sandalye yarışlarının startı verildi. 42 kilometrelik Elit Erkek ve Kadın yarışmalarının startı öncesinde İzmir’de yaşanan depremde yaşamını yitiren 114 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu.

“KOVİD’E DÖNÜK BÜTÜN HASSASİYET GÖZETİLDİ”

Yarış öncesinde konuşan İmamoğlu, İstanbul Maratonu’nun dünya çapında bir organizasyon olduğunu belirtti. Organizasyonda emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Böylesi güzel bir organizasyonda bütün hassasiyet, Kovid’e dönük bütün hassasiyet gözetilmiştir. Tabi gönül isterdi yüz binlerce İstanbulluyla beraber köprüde bu koşunun startını verelim. Ama dünya ve ülkemiz, böylesi önemli bir süreçten geçiyor. Umarım, seneye bütün sorunlarını aşmış İstanbul’umuzda yüz binlerle yine aynı startı veririz. Katılan bütün konuklarımıza, İstanbul milletvekillerimize, CHP İl Başkanı’mıza, bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE DUA

İmamoğlu çifti ve beraberlerindeki heyet, daha sonra yarışmacıların bu yıla özel 2 kez geçiş yapacakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geçti. Köprü üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden İmamoğlu, hain darbe girişiminde şehit düşenlerin isimlerinin yazılı olduğu alanda dua etti. Daha sonra muhteşem İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde köprüyü adımlayan İmamoğlu, zaman zaman yürüdü, zaman zaman da koştu. Kendisine ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileten yarışmacıları selamlayan İmamoğlu, köprü üzerinde yürüyerek yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

“ÇOK KIYMETLİ VE ÖZEL BİR AN”

“Burada yine her sene olduğu gibi Asya’dan Avrupa’ya iki kıtanın birleştiği yerde, hem barış adına hem dostluk adına hem sağılık adına, bütün güzel duygular adına, yüz binlerce vatandaşımızla yürüyerek geçelim; ama ne yazık ki Kovid-19 buna mani oldu. Olsun, sağlık koşullarını sağlayarak sporcularımıza geçiş imkanı sağladık. Bu yıla özgü, sporcular, ilk kez hem Avrupa’dan Anadolu’ya geçecekler hem sonra tekrar Anadolu’dan Avrupa’ya geçecekler. Yani iki kez köprüden geçmiş olacaklar. Çok kıymetli ve özel bir an, onlar adına. İstanbullu hemşehrilerimizle inşallah seneye, bu Kovid sürecini de akılla, bilimle aşarak, yine o coşkuyu burada yaşatalım istiyoruz. Bugün bu maratonun, İstanbul’un olimpiyat ruhunun kıvılcımı olduğunu düşünüyorum. İstanbul’a olimpiyatta çok yakışır. Çünkü İstanbul, spor kültürü olan insanlarla dolu bir şehir. Bunun da en güzel simgesi, bu koşu. Umarım, ilerleyen dönemlerde, en yakın, en kısa dönemlerde İstanbul’a olimpiyatları hep beraber kazandırırız.”

ŞAMPİYON ÖDÜLÜNÜ İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN ALDI

Tarihi maratonun kazananları ise erkelerde; Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda yine Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei oldu. Erkekler kategorisinde şampiyon olan Sang, kupasını ve ödülünü İmamoğlu çiftinden aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)