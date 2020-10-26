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İBB’den Hafta Sonu İki Spor Etkinliği

İBB, hafta sonu gerçekleştirdiği etkinliklerle İstanbul’a spor dolu iki gün yaşattı. Dün yapılan Tarihi Yarımada Bisiklet Turu’nun ardından bugün de 400 İstanbullu, ‘İstanbul’u Koşuyorum’ Caddebostan Etabı Gazi Koşusu’nda yarıştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 10:35
İBB’den Hafta Sonu İki Spor Etkinliği
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL, hafta sonu gerçekleştirdiği iki farklı etkinlikle kentin spor kültürüne katkı sunmaya devam etti. İlk etkinlik, 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenen, katılımcılara İstanbul’un en güzel lokasyonları arasında sayılan pedallama şansı veren Tarihi Yarımada Bisiklet Turu’ydu. Pandemi sebebiyle katılımın sınırlı tutulduğu turda sporcular, İstanbul’un tarih kokan caddelerin pedal çevirdi. Bugün yapılan Caddebostan Etabı Gazi Koşusu ise hafta sonunun ikinci organizasyonuydu. Gerçekleştirilen etkinliklerle İstanbullular, hem yarıştılar hem de eğlenceli ve sportif bir hafta sonu yaşadılar.

PEDALLAR TARİHİ YARIMADA’DA DÖNDÜ

Dün düzenlenen Tarihi Yarımada Bisiklet Turu’nun startını İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Akın verdi.

Etkinlikte Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, sporcular ile birlikte bisiklet sürdü. Gerçekleştirilen etkinlik sonrası sporcular ve protokol üyelerinin katılımı ile Yenikapı Etkinlik Alanı içerisinde bulunan ‘İstanbul Bisiklet Evi’ açılışı da gerçekleştirildi.

CADDEBOSTAN’DA 400 İSTANBULLU

Yeni normal dönemde, yüksek hijyen standartlarıyla koşulan İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Etabı Gazi Koşusu’nun startını; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cem Müslüm Cebeci ve Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercül verdi.

200 kişinin görev aldığı etkinlik,10 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Elektronik zamanlama çipleri ile yarış derecelerinin ölçüldüğü koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde 37:07 dakikalık derecesi ile bitiş çizgisine ilk ulaşan Emine Hatun Mechaal oldu. 39:38 dakikalık derecesi ile Damla Çelik ikincilik kürsüsüne çıkarken, 40:56 dakikalık derecesi ile Emine Baydili yarışı üçüncü tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik kürsüsüne 30:49 dakikalık derecesi ile Murat Emektar çıkarken, 31:34'lük derecesi ile Murat Abdullah Tuğluk ikinci, 33:08'lik derecesi ile Güneş Nalbantoğlu üçüncü olarak yarışı tamamladı. Etkinlikte ayrıca Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da sporcularla birlikte koştu.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlik, renkli bir Pazar gününe sahne olurken ödül töreninin ardından son buldu. “İstanbul’u Koşuyorum” Caddebostan Etabı’nda Genel Klasmanda kadınlar ve erkeklerde 1.’ye 1.000 TL, 2.’ye 750 TL ve 3.’ye 500 TL para ödülü verildi.

YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Bu yılki 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi, biri özel etap olmak üzere dört etaptan oluşuyor. "İstanbul'u Koşuyorum" 5. sezonun ilk yarışı, Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile Mart ayında gerçekleştirilmişti. Caddebostan Etabının ardından kayıt kontenjanları şimdiden dolan yarışlar; serinin son ayağı olan Üsküdar Etabı ile son bulacak.

5. sezon etaplarında tüm kontenjanlarını dolduran ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisi, aynı zamanda N Kolay 42. İstanbul Maratonu için de hazırlık niteliği taşıyor. İstanbul’u Koşuyorum etaplarına kayıt olma fırsatını kaçıran sporcular için ise 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 10K ve 15K kategorilerinde gerçekleşecek sanal koşulara katılma şansı devam ediyor. Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulamasını Play Store veya App Store’dan indirerek kendi parkurunda ve bu tarihi koşuda yerini almak isteyen sporcular için son tarih 28 Ekim Çarşamba. Sporcular, detaylı bilgilere www.nkolayistanbulmaratonu.com web sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 26.10.2020 10:42
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