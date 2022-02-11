İBB’den 35 Okula Yeni Spor Salonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), spor kültürünün gelişmesi ve olimpizm ruhunun yaygınlaşması için inşa ettiği tesislere yenilerini ekliyor. Öğrencilerin beden eğitimi derslerini yıl boyunca kapalı ve konforlu alanlarda yapabilmeleri için okul bahçelerine spor salonları inşa ediyor. Öğrencilere 185 modern salonda ders yapma imkanı sunan İBB, 35’inin yapımını daha tamamladı. Kullanıma hazır hale getirilenlerle birlikte hizmet verilecek okul spor salonu sayısı 220’e yükselecek.

24 İLÇEDE 35 SALON YAPILDI

İmalat ve ilgili tüm süreçleri bitirilen salonlardan 24’ü açılışa hazır hale getirilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara teslim edildi. 11 salon ise enerji abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıma sunulacak. Salonlar ders saatleri dışında İstanbullulara ücretsiz spor okullarına, sporcu yetiştirme projelerine ve çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 24 ilçede, 14’ü Anadolu Yakasında, 21’i Avrupa Yakasında toplam 35 okulun bahçesine spor salonu kazandırıldı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından teslim alınarak okulların hizmetine sunulan salonlarda ısıtma ve havalandırma sistemleri ile 7/24 devrede olacak güvenlik kameraları da entegre edildi.

DERS YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI 222 BİN’E YÜKSELECEK

Yeni yapılan salonların kullanıma başlanmasıyla birlikte İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet veren salonların sayısı 220’ye yükselecek. 31 bin 533 öğrenci, beden eğitimi derslerini artık bütün yıl boyunca bu kapalı alanlarda yapabilecek. İBB tarafından yapılan salonlarda ders alan öğrenci sayısı da tüm salonlarda 222 bin 330’a ulaşacak.

BAKIM, ONARIM VE MALZEME DESTEĞİ İBB’DEN

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ders saatleri dışında da kullanılabilen salonlarda, İBB iştiraki SPOR İSTANBUL Spor Okulları eğitimleri düzenleyecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bakım, onarım ve temizliğini yaptığı salonlarda, öğrencilerin ve vatandaşların salonlarda kullandıkları tüm spor malzemeleri de İBB tarafından karşılanacak.

İSTANBUL’UN YENİ OKUL SPOR SALONLARI

1 ARNAVUTKÖY HASAN TAHSİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2 ATAŞEHİR İBRAHİM MÜTEFERRİKA TEKNİK MESLEK LİSESİ 3 AVCILAR MUSTAFA KEMALPAŞA ORTA OKULU 4 BAĞCILAR ANAFARTALAR İLKÖĞRETİM OKULU 5 BAKIRKÖY MURAT KÖLÜK İLKOKULU 6 BAŞAKŞEHİR BORSA İSTANBUL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 7 BAŞAKŞEHİR TOKİ OSMANGAZİ İLKOKULU 8 BAŞAKŞEHİR BAHÇEŞEHİR İMKB MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 9 BAYRAMPAŞA ŞEHİT BÜYÜK ELÇİ İSMAİL ERES MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 10 BEYLİKDÜZÜ BEYLİKDÜZÜ AZEM YÜKSELOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 BÜYÜKÇEKMECE ROSVİTA TİMUR İMRAĞ ANADOLU MESLEK LİSESİ 12 ÇATALCA ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 13 EYÜP EYÜP ŞEHİT FURKAN DOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 14 GAZİOSMANPAŞA EMİNE SABİT BÜYÜK BAYRAK ORTAOKULU 15 GAZİOSMANPAŞA KARDELEN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ 16 KADIKÖY ŞENER BİRSÖZ İLKOKULU 17 KADIKÖY HÜSEYİN AYAZ ORTAOKULU 18 KARTAL HÜRRİYET İMAM HATİP ORTAOKULU 19 KARTAL KARTAL İMAM HATİP ORTAOKULU 20 KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 21 KÜÇÜKÇEKMECE SULTAN ABDÜLHAMİT HAN İMAMHATİP ORTAOKULU 22 MALTEPE ERTUĞRULGAZİ ANADOLU LİSESİ 23 MALTEPE GÜZİN DİNÇKÖK ORTAOKULU 24 MALTEPE İMDAT VAKFI DUMLUPINAR ORTAOKULU 25 PENDİK KAYNARCA ŞEVKET SABANCI TİCARET MESLEK LİSESİ 26 PENDİK TEVFİK İLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU 27 SARIYER İSTİNYE ANADOLU LİSESİ 28 SİLİVRİ İBRAHİM YİRİK SAĞLIK MESLEK LİSESİ 29 SİLİVRİ SİLİVRİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 30 SULTANGAZİ HACI AYŞE ATEŞ ANADOLU LİSESİ 31 SULTANBEYLİ SULTANBEYLİ ANADOLU LİSESİ 32 ŞİŞLİ FUAT SOYLU İLKOKULU 33 TUZLA TEZER TAŞKIRAN ORTAOKULU 34 TUZLA MUZAFFER GÜZİDE PULUR-İHO YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 35 ÜSKÜDAR ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)