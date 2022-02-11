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İBB’den 35 Okula Yeni Spor Salonu

İBB, öğrencilerin ve her yaştan İstanbullunun hizmetine girecek 35 yeni okul spor salonunun yapımını tamamladı. Kullanıma hazır olanlarını okullara teslim etti. Öğrencilere kapalı, temiz ve konforlu ortamlarda beden eğitimi derslerini yapma imkanı sunan salonlar, ders saatleri dışında ücretsiz spor okullarına, sporcu yetiştirme projelerine ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2022 Cuma 09:33
İBB’den 35 Okula Yeni Spor Salonu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), spor kültürünün gelişmesi ve olimpizm ruhunun yaygınlaşması için inşa ettiği tesislere yenilerini ekliyor. Öğrencilerin beden eğitimi derslerini yıl boyunca kapalı ve konforlu alanlarda yapabilmeleri için okul bahçelerine spor salonları inşa ediyor. Öğrencilere 185 modern salonda ders yapma imkanı sunan İBB, 35’inin yapımını daha tamamladı. Kullanıma hazır hale getirilenlerle birlikte hizmet verilecek okul spor salonu sayısı 220’e yükselecek. 

24 İLÇEDE 35 SALON YAPILDI

İmalat ve ilgili tüm süreçleri bitirilen salonlardan 24’ü açılışa hazır hale getirilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara teslim edildi. 11 salon ise enerji abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıma sunulacak. Salonlar ders saatleri dışında İstanbullulara ücretsiz spor okullarına, sporcu yetiştirme projelerine ve çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 24 ilçede, 14’ü Anadolu Yakasında, 21’i Avrupa Yakasında toplam 35 okulun bahçesine spor salonu kazandırıldı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından teslim alınarak okulların hizmetine sunulan salonlarda ısıtma ve havalandırma sistemleri ile 7/24 devrede olacak güvenlik kameraları da entegre edildi. 

DERS YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI 222 BİN’E YÜKSELECEK

Yeni yapılan salonların kullanıma başlanmasıyla birlikte İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet veren salonların sayısı 220’ye yükselecek. 31 bin 533 öğrenci, beden eğitimi derslerini artık bütün yıl boyunca bu kapalı alanlarda yapabilecek. İBB tarafından yapılan salonlarda ders alan öğrenci sayısı da tüm salonlarda 222 bin 330’a ulaşacak.

BAKIM, ONARIM VE MALZEME DESTEĞİ İBB’DEN

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ders saatleri dışında da kullanılabilen salonlarda, İBB iştiraki SPOR İSTANBUL Spor Okulları eğitimleri düzenleyecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bakım, onarım ve temizliğini yaptığı salonlarda, öğrencilerin ve vatandaşların salonlarda kullandıkları tüm spor malzemeleri de İBB tarafından karşılanacak.

İSTANBUL’UN YENİ OKUL SPOR SALONLARI

1

ARNAVUTKÖY

HASAN TAHSİN İMAM HATİP ORTAOKULU

2

ATAŞEHİR

İBRAHİM MÜTEFERRİKA TEKNİK MESLEK LİSESİ

3

AVCILAR

MUSTAFA KEMALPAŞA ORTA OKULU

4

BAĞCILAR

ANAFARTALAR İLKÖĞRETİM OKULU

5

BAKIRKÖY

MURAT KÖLÜK İLKOKULU

6

BAŞAKŞEHİR

BORSA İSTANBUL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

7

BAŞAKŞEHİR

TOKİ OSMANGAZİ İLKOKULU

8

BAŞAKŞEHİR

BAHÇEŞEHİR İMKB MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

9

BAYRAMPAŞA

ŞEHİT BÜYÜK ELÇİ İSMAİL ERES MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

10

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ AZEM YÜKSELOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11

BÜYÜKÇEKMECE

ROSVİTA TİMUR İMRAĞ ANADOLU MESLEK LİSESİ

12

ÇATALCA

ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

13

EYÜP

EYÜP ŞEHİT FURKAN DOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

14

GAZİOSMANPAŞA

EMİNE SABİT BÜYÜK BAYRAK ORTAOKULU

15

GAZİOSMANPAŞA

KARDELEN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ

16

KADIKÖY

ŞENER BİRSÖZ İLKOKULU

17

KADIKÖY

HÜSEYİN AYAZ ORTAOKULU

18

KARTAL

HÜRRİYET İMAM HATİP ORTAOKULU

19

KARTAL

KARTAL İMAM HATİP ORTAOKULU

20

KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ

21

KÜÇÜKÇEKMECE

SULTAN ABDÜLHAMİT HAN İMAMHATİP ORTAOKULU

22

MALTEPE

ERTUĞRULGAZİ ANADOLU LİSESİ

23

MALTEPE

GÜZİN DİNÇKÖK ORTAOKULU

24

MALTEPE

İMDAT VAKFI DUMLUPINAR ORTAOKULU 

25

PENDİK

KAYNARCA ŞEVKET SABANCI TİCARET MESLEK LİSESİ

26

PENDİK

TEVFİK İLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU

27

SARIYER

İSTİNYE ANADOLU LİSESİ

28

SİLİVRİ

İBRAHİM YİRİK SAĞLIK MESLEK LİSESİ

29

SİLİVRİ

SİLİVRİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

30

SULTANGAZİ

HACI AYŞE ATEŞ ANADOLU LİSESİ 

31

SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ ANADOLU LİSESİ 

32

ŞİŞLİ

FUAT SOYLU İLKOKULU

33

TUZLA

TEZER TAŞKIRAN ORTAOKULU 

34

TUZLA

MUZAFFER GÜZİDE PULUR-İHO YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

35

ÜSKÜDAR

ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.02.2022 13:55
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