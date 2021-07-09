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İBB Spor Çalıştayı Düzenleniyor

İBB, İstanbul’da 30 yıllık dönemini kapsayacak İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturmak için çalıştay düzenleyecek. 10 Temmuz’da online, 11 Temmuz’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yüz yüze gerçekleşecek çalıştayda kentin spor vizyonunun politika ve stratejilerinin oluşturulması, spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetlerin belirli bir program dahilinde ilerlemesi ele alınacak. İBB’nin ilgili birim ve iştiraklerinin yanı sıra akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uzmanlar; spor kulübü, basın ve medya kuruluşları temsilcileri ve yazarlar İstanbul Kenti Spor Ana Planı ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşacak. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 11:17
İBB Spor Çalıştayı Düzenleniyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin spor alanındaki geleceğini planlamak için ilgili tüm paydaşların katılımıyla İstanbul Spor Ana Planı Spor Çalıştayı düzenleyecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturma çalıştayı ile sporun ve olimpiyat ruhunun geniş kitlelere yayılması, spor kültürünün oluşturulması, fiziksel aktivite düzeyinin arttırılarak sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması, spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetlerin belirli bir program dahilinde halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ilerlemesi için yapılması gerekenler konuşulacak. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

10-11 Temmuz’da gerçekleşecek çalıştay, ilgili tüm paydaşları bir araya getirecek. İlk gün online birleşimin yapılacağı çalıştayın ikinci günü ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yüz yüze yapılacak.

8 KONU BAŞLIĞI

“Spor Hizmetlerinin Çeşitliliğini ve Erişilebilirliğini Artırarak Kentin Spor İmkânlarını Genişletmek” hedefine ulaşmak için oluşturulacak stratejilere temel oluşturmak adına düzenlenecek olan çalıştayda sekiz konu başlığı ele alınacak:

Konu Başlıkları - Temalar

1. Spor ve Yeni Yönetim Modelleri

2. Spor ve Eğitim

3. Spor ve Kadın

4. Spor ve Medya

5. Sporun Toplumsal Etkileri ve Sosyal Sorumluluk

6. Spor ve Kent Yaşamı

7. Spor, Bireysel Gelişim ve Sağlık

8. Performans Sporları ve Kulüpler

Program: İstanbul Spor Ana Planı Spor Çalıştayı

Yer: Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi

Tarih: 11 Temmuz 2021

Akış:

09:30 – 10:30 Kahvaltı

10.30 -  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Açılış Konuşması

11:00 – İstanbul Kenti Spor Ana Planı Çalıştayı İlk 4 Grup Sunumları

12:00 – Ara

12:15 - İstanbul Kenti Spor Ana Planı Çalıştayı İkinci 4 Grup Sunumları

13.15 -  Kapanış Konuşmaları

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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