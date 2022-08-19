Gelecek Partisi'ne Türkiye Şampiyonu İlçe Başkanı

Kerem Dinçer Kimdir?

13.03.1985 İstanbul doğumlu olan Kerem Dinçer aslen R ize’lidir.Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünden mezun olan Dinçer, eğitim hayatına mezun olduğu Marmara Üniversitesi’nde Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Politikaları alanında yüksek lisans yaparak devam etti. Dil eğitimi için 6 ay İngiltere’de bulundu.Muaythai ve Kick Boks dallarında 8 Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Profesyonel hayatına aktif Muaythai milli takım antrenörü olarak devam eden Dinçer, evli ve iki çocuk babasıdır. Milli sporcu Dinçer iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA