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Gelecek Partisi'ne Türkiye Şampiyonu İlçe Başkanı

Gelecek Partisi Beşiktaş ilçe başkanlığına 8 Türkiye şampiyonluğu ve dünya 3’üncülüğü bulunan milli sporcu Kerem Dinçer getirildi. Atamayı Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şahin yaptığı paylaşımda: “Beşiktaş İlçe Başkanımız olarak milli sporcu Kerem Dinçer atanmıştır. Hayırlı olsun Beşiktaş.” İfadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 10:04
Gelecek Partisi'ne Türkiye Şampiyonu İlçe Başkanı
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Kerem Dinçer Kimdir?

13.03.1985 İstanbul doğumlu olan Kerem Dinçer aslen R ize’lidir.Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünden mezun olan Dinçer, eğitim hayatına mezun olduğu Marmara Üniversitesi’nde Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Politikaları alanında yüksek lisans yaparak devam etti. Dil eğitimi için 6 ay İngiltere’de bulundu.Muaythai ve Kick Boks dallarında 8 Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Profesyonel hayatına aktif Muaythai milli takım antrenörü olarak devam eden Dinçer, evli ve iki çocuk babasıdır. Milli sporcu Dinçer iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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