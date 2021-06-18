GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYLARINDAN BAŞKENT'E SEÇİM ZİYARETİ

Üç başkan adayı, sahip olduğu insan kaynakları ve ana kuruluş amacı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne hizmet konusunda yapmış olduğu katkılar ile öne çıkan 1905 AGS'yi ziyaret ederek futbol takımı, tüzük ve amatör branşlarla ilgili projelerini, ekonomik sorunlar için çözümlerini, neden başkan adayı olduklarını anlattı ve seçim dönemi ile ilgili soruları yanıtladı.

İstanbul Times Haber Merkezi//Hüseyin Çetiner

1905 AGS'den 100 civarı delegenin oy kullanacağı seçim öncesi Dernek Başkanı Özgür Bayraktar, “Sevdasını taşımaktan onur, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Galatasarayımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 1905 AGS delegelerinin, tüm Galatasaraylı diğer delegeler gibi, vicdanı hür irfanı hür Galatasaraylılar olarak oylarını en iyi şekilde kullanacaklarına inancımız tamdır” dedi.

Ana kuruluş amacı Galatasaray'a ve Galatasaray'ın seçilmiş yönetimlerine hizmet etmek olan 1905 AGS’liler, her zaman olduğu gibi yeni seçilecek yönetimle de birlikte yol alacaklarını ifade ederek tüm adaylara başarılar diledi.