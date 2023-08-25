Florya Spor Kulübü Florya spor şampiyonluğa kitlendi

Sezon öncesinde 17 Futbolcu ile el sıkışan Florya spor klübü, bu sezon adından çokça söz ettirecek. Yeni sezonda oluşan yönetim kadrosundaki isimlerin görevleri belli oldu;

Başkan : Murat Ekinci

Başkanvekili : Mertcan Kaplan

As Başkan : Cihan Yeşilçay

As Başkan/Futbol şube sorumlusu : Eren Köstüklü

As Başkan/ Genel kaptan : Mustafa Samsama

As Başkan :Özgür Takılmaz

As Başkan : Cihan Yeşilçay

As Başkan : Burak Taşkın

As Başkan : Mustafa Köstüklü

As Başkan : Batuhan Baltacıoğlu

As Başkan : Engin Kilerci

As Başkan : Enes Türkhan

As Başkan : Nurettin Acembaba

As Başkan : Mehmet Dereli

As Başkan :Osman Çeliktaş

As Başkan:Mehmet Baduk

As Başkan:Suleyman Kuzu

Sportif direktör: Sefa Takılmaz

Futbol genel direktörü : Ferhat Yıldız

Teknik Direktör : İbrahim Demirbağ

Kaleci Antrenörü/Fizyoterapist: Berkan Parlak

Toplantı sonrasında transfer edilen sporcularla imza töreni gerçekleştirildi.

Klübün teknik kadrosunda bulunan , İbrahim Demirbağ ve Berkan Parlak profesyonel kişiye özel antrenman çizelgesi ve testlerle takımı şampiyonluğa hazırlıyorlar.

Florya spor kulübünün basın sözcüsünden edindiğimiz bilgilere göre , yeni futbol sezonunda Futbol okulu çalışmalarına yakın zamanda başlayacaklarını belirttiler.

Florya spor kulübünün yönetim kadrosunun ortak söylemi yakın zamanda Profesyonel liglerde mücadele etmek olduğunu belirttiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)