Florya Spor Kulübü Florya spor şampiyonluğa kitlendi

Sezon öncesinde 17 Futbolcu ile el sıkışan Florya spor klübü, bu sezon adından çokça söz ettirecek. Yeni sezonda oluşan yönetim kadrosundaki isimlerin görevleri belli oldu;
Başkan : Murat Ekinci
Başkanvekili : Mertcan Kaplan
As Başkan : Cihan Yeşilçay
As Başkan/Futbol şube sorumlusu : Eren Köstüklü
As Başkan/ Genel kaptan : Mustafa Samsama
As Başkan :Özgür Takılmaz
As Başkan : Cihan Yeşilçay
As Başkan : Burak Taşkın
As Başkan : Mustafa Köstüklü
As Başkan : Batuhan Baltacıoğlu
As Başkan : Engin Kilerci
As Başkan : Enes Türkhan
As Başkan : Nurettin Acembaba
As Başkan : Mehmet Dereli
As Başkan :Osman Çeliktaş
As Başkan:Mehmet Baduk
As Başkan:Suleyman Kuzu
Sportif direktör: Sefa Takılmaz
Futbol genel direktörü : Ferhat Yıldız
Teknik Direktör : İbrahim Demirbağ
Kaleci Antrenörü/Fizyoterapist: Berkan Parlak
Toplantı sonrasında transfer edilen sporcularla imza töreni gerçekleştirildi.
Klübün teknik kadrosunda bulunan , İbrahim Demirbağ ve Berkan Parlak profesyonel kişiye özel antrenman çizelgesi ve testlerle takımı şampiyonluğa hazırlıyorlar.
Florya spor kulübünün basın sözcüsünden edindiğimiz bilgilere göre , yeni futbol sezonunda Futbol okulu çalışmalarına yakın zamanda başlayacaklarını belirttiler.
Florya spor kulübünün yönetim kadrosunun ortak söylemi yakın zamanda Profesyonel liglerde mücadele etmek olduğunu belirttiler.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)