Engelli Sporculara Etkili Konuşma Dersi

Pandemi sebebiyle dersler, radyo programcısı Niyazi Gedik’in sunumuyla online olarak gerçekleşiyor.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, atletlerden okçulara ve basketbolculara kadar bünyesindeki 20 sporcu için özel bir eğitim programı hazırladı. Sporcuların yer aldığı uluslararası şampiyonalarda, programlarda daha etkili iletişim kurabilmeleri ve güzel konuşmaları için “Diksiyon Dersi” alması kararlaştırıldı.

Dersler internet üzerinden gerçekleşiyor

Kovid-19 salgını nedeniyle dersler internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleşiyor. Radyo programcısı Niyazi Gedik, Salı ve Cuma akşamları saat 21.00’de sporcularla bir araya geliyor. Her hafta toplam dört saat süren eğitimde Gedik, katılımcılara “Diksiyon, fonetik, beden dili, telaffuz, doğru nefes teknikleri, kendini ifade edebilmek” konularını işliyor.

Başarmanın ilk adımı doğru iletişimdir

Diksiyonun etkili iletişimin anahtarı olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hangi işi yapıyorsak yapalım güzel Türkçe’mizi en güzel şekilde kullanmalıyız. Özellikle sporcuysak ve tüm dünyayla irtibat halindeysek daha çok dikkat etmeliyiz. Güzel konuşma sayesinde karşımızdakine kendimize daha iyi anlatırız ve mesajımızı net veririz. Bu eğitimi çok yararlı buluyor sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

20 sporcunun ilgiyle takip ettiği kurs, iki ay sürecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)