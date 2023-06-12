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Eğlence Dolu Yaz Spor Okulları Kapılarını Açıyor..!

Zeytinburnu Belediyesi’nin 5-16 yaş arası çocuklar için yaz dönemi boyunca ücretsiz olarak hizmet vereceği ‘Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Haziran 2023 Pazartesi 17:34
Eğlence Dolu Yaz Spor Okulları Kapılarını Açıyor..!
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Zeytinburnu Belediyesi’nin 10 farklı branşta eğitim vereceği “Yaz Spor Okulları”nda eğlence dolu yeni bir dönem başlıyor. Zeytinburnu’ndaki okullarda eğitim gören 5-16 yaş arası tüm öğrencileri branş eğitimlerinden ücretsiz faydalanabilecekler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner  

Yaz Spor Okulları’na 13 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında; www.zeytinburnu.istanbul, Zeytinburnu Belediyesi, Merkezefendi ve Beştelsiz Yüzme Havuz’larındaki kayıt merkezlerinden başvuru yapılarak katılım sağlanabilecek.

10 FARKLI SPOR BRANŞINDA EĞİTİM VERİLECEK

4 Temmuz – 8 Eylül 2023 tarihleri arasında toplam 10 hafta sürecek olan ‘Yaz Spor Okulları’nın 9 haftalık dönemi eğitimle geçecek. Son hafta ise her branşa özel olmak üzere turnuvalar düzenlenecek.

Kendi alanında 40 uzman eğitmenle birlikte hizmet verecek olan Yaz Spor Okulu’nda; yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, taekwondo, binicilik, okçuluk, jimnastik, voleybol ve buz pateni branşları yer alacak.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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