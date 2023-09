Derbent Spor Kulübü Kahvaltıda Buluştu

Her şey okumakla başlar. Onlar da her antrenmana ve turnuvaya bir arada kitap okuyarak başladılar. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Derbent Spor Kulübü kahvaltı programı bu yıl büyük bir katılımla yapıldı. Törende sporcular aileleri ile birlikte kahvaltı yaptı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra Başkan yardımcıları ve müdürlerin de katıldığı programda konuşma yapan Başkan Genç şu başlıklara değindi: “Çocuklarımız iyi olmazsa bu toplumun da, geleceğimiz de iyi olmaz. Biz çocukların yolunu açtığımız takdirde onlar rahat yürüyeceklerdir.

Bizim çocuklarımızın ellerinden tuttuğumuzda onlar yarına umutla bakacaklar. Sporunu da yapacak, işlerini de yürütecekler. İçlerinden sporcular da çıkacak, bilim insanları da. Ben burada olduğum için çok çok çok mutluyum.”

Kahvaltı programında bir konuşma yapan Derbent Spor Kulübü Başkanı ve hocası Hakan Bayramoğlu Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e kulübe yapılan yardımlar ve destekler için teşekkür etti.