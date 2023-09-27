Clasico Yağmuru

Portekiz Premier Lig’de şampiyonluğun en güçlü iki adayı Benfica ile Porto O’Clasico’da kozlarını paylaşacak. Milli futbolcu Orkun Kökçü’nün de formasını giydiği son şampiyon Benfica, 29 Eylül Cuma akşamı saat 22.15’te Estadio Da Luz’da ezeli rakibi Porto’yu misafir edecek.

Arjantin Premier Ligi’nde ise dünyanın en büyük futbol rekabeti olarak kabul edilen Superclasico heyecanı yaşanacak. Boca Juniors ile River Plate’nin buluşması Pazar akşamı 20.00’de başlayacak.

Tansiyonun yüksek seyredeceği maçlar D-Smart ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Basketbolda El Clasico zamanı

İspanya Basketbol Süper Ligi’nin ezeli rakibi Barcelona deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Son Eurolig şampiyonu Real Madrid, sezon başı Süper Kupa’da kaybettiği Barça’yı evinde mağlup etmenin hesaplarını yaparken dev mücadele 1 Ekim Pazar günü saat 19.30’da D-Smart - Spor Smart 2’de ve D-Smart GO’da canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)