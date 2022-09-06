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Büyük Taarruz Yolunda

Dünyanın en zorlu ve anlamlı maratonlarından birini ilk kez düzenlemenin heyecanını ve gururunu yaşayan Nef Vakfı’nın gerçekleştirdiği 6 günlük maratonunda finale çizgisine iki gün kaldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 10:46
Büyük Taarruz Yolunda
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Türk milletinin zafere koştuğu ve bir ulusun yeniden doğduğu Büyük Taarruz ’un 100. yılında Afyon Kocatepe anıtından başlayan maratonun dördüncü günü sonunda sporcular toplam 250 kilometrelik zorlu parkuru geride bıraktı.

Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başlayan ve halk etabında yoğun bir katılım ile start alan Zafer Ultra Maratonu’nun geleneksel hale getirilmesi ve Zafer Yolu’nun yıllar boyunca yeni nesiller tarafından şükranla hatırlanması ve birlik beraberlik bilincinin değerinin farkındalığının korunması hedefleniyor.

Maratonun 4. Gününde sporcular toplam 60 kilometrelik koşuyu tamamlayarak, Büyük Taarruz rotasındaki zorlu bitirmeye daha da yaklaştı. Salihli Şehit Fevzi Tüzünalp Şehitliği’nde başlayan ve Turgutlu Karpuz Kaldıran Anıtı’nda noktalanan Zafer Ultra Maratonu’nun finiş çizgisine 45 kilometre kaldı.

4 Eylül’de İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda saat 17.00’da sona erecek olan maratonun kapanışına Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını taktim edecek.

Sanal koşu ile şehit ve gazi çocuklarına destek kampanyası

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye’ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu da planlandı. Hedef, bulunan konum fark etmeksizin mümkün olduğunca fazla insanın ortak amacın bir parçası olmasını sağlamak. Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden kaydolarak, bulunduğunuz şehirde koşarak ya da yürüyerek destek vereceğiniz sanal koşudan toplanacak bağışlar şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.

Nef Vakfı, 2016 yılından bugüne, sivil ve resmi ayırt etmeksizin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ulaştığı şehit ve gazi çocuklarına düzenli burs desteği sağlıyor. Destek sağlanan çocukların sayısının Zafer Ultra Maratonu katkısıyla artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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