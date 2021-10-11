BTP Lideri'nden Trabzon takımlarına tam destek



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) genel başkanı Hüseyin Baş memleketi Trabzon'da partisinin il kongresinin ardından bir dizi etkinliğe katıldı.

O etkinliklerden biri de Hekimoğlu Trabzon FK- Ergene Velimeşe maçıydı.

Hüseyin Baş BTP Trabzon İl Başkanı Nihat Hekimoğlu ile stadyuma geldi.

Hekimoğlu Trabzon FK sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Stadyum çıkışında maçı değerlendiren BTP lideri Hüseyin Baş, "Çok güzel bir maç oldu. Hekimoğlu ailemizin takımı zaten. Çok güzel bir atmosfer var. Yerel takımların önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum. Çok güzel futbolcular var. İyi bir maç oldu. İnşallah devamı da gelecektir" dedi.



İki takımımız da çok büyüyecektir



BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Hekimoğlu Trabzon FK ile Trabzonspor arasındaki güçlü bağları da şu cümlelerle özetledi:

"Trabzonspor çok köklü bir camia. Sadece şehrin değil, Türkiye'nin takımı, Türkiye'nin değeri.

O noktada Hekimoğlu Trabzon'a en çok destek veren kulüp. Trabzon'un da onlara çok destek verdiğini

biliyorum. Bu birliktelikle iki takım da çok büyüyecektir. Celil Başkanımız harika biri. Birlikteyiz, beraberiz, destekliyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)