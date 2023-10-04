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Bilkent Sportfest Başlıyor,Başkent Spora Doyuyor

Gündüz sporun ritmini belirleyeceğiniz akşam ise müziğin ritmine katılacağınız, Run’N Roll tarafından gerçekleşen Bilkent Sportfest 14-15 Ekim tarihlerinde Bilkent Center’da kapılarını açacak. Spor tutkunları için; basketbol, teqball, okçuluk, penaltı voleybol, masa tenisi, dart ve mini tenis gibi birbirinden heyecanlı spor etkinliklerinin yanı sıra; e-spor etkinlikleri ile interaktif eğlencenin de bulunacağı Bilkent Sportfest’te, sporun yanı sıra yiyecek-içecek stantları ile spor markalarının stantları da spor severler ile buluşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 15:57
Bilkent Sportfest Başlıyor,Başkent Spora Doyuyor
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Spor tutkunlarının buluşturacak olan Bilkent Sportfest Ankara’da ilk defa 14-15 Ekim tarihlerinde Bilkent Center’da başlıyor…

 Gündüz sporun akşam ise eğlencenin ön planda olacağı etkinlikte Bilkent Yol Koşusu’nda ter dökmek isteyenler ise 14 Ekim günü kitlerini teslim aldıktan sonra 15 Ekim Pazar günü koşuda yerini alabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Gündüz spor akşam eğlence

“Gündüz spor, Akşam eğlence” sloganıyla 14 Ekim günü başlayacak olan festivalin sporla geçen gün sonundaki sahne konuğu ise Tuğkan olacak. Özellikle dijital mecralarda yayınladığı şarkıları ile dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı Yabancı, Kusura Bakma, Sen Ben Benim, Seni Çok Özlüyorum gibi şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirecek. İkinci gün de dolu dolu geçecek olan festivalde kapanışı ise başarılı grup Yüzyüzeyken Konuşuruz yapacak. Sen Varsın Diye, Dinle Beni Bi, Boş Gemiler, Bodrum gibi dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirecek olan başarılı grup unutulmaz bir kapanışa imza atacak.

25. yıla yakışır festivaller

Bilkent Center’ın 25. yılına özel birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ettiğini aktaran Bilkent Center AVM Müdürü Esat Aydın “Bizler için büyük önem taşıyan 25. yılımızda birbirinden özel etkinlikleri misafirlerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Food Truck Fest, Ankara Kahve Festivali sonrası şimdi de Ankara’da ilk defa gerçekleşecek olan Bilkent Sportfest ile ilkleri misafirlerimize sunuyor olmak bizler için büyük gurur” açıklamasında bulundu.

Bilkent Center olarak, sahip oldukları birçok mimari özellikle ilk günden bu yana ziyaretçilerine keyifli, konforlu ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunduklarını da ifade eden Esat Aydın “Cumhuriyetin 100. yılına ve Bilkent Center’ın 25. yılına yakışır projeleri misafirlerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl düzenlemeyi planladığımız etkinlikler, festivaller ve sürprizler ile 2024 yılında da Bilkent Center’da her yaşa ve kendinize uygun bir etkinlik mutlaka bulacaksınız.” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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