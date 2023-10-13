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Basketbolun kalbi Maltepe’de atacak

vrupa Gençler Ligi Basketbol Turnuvası Maltepe’de yapılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 15:58
Basketbolun kalbi Maltepe’de atacak
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Maltepe Belediyesi, 12-15 Ekim tarihlerinde Avrupa Gençler Ligi Basketbol Turnuvası’na, European Youth Basketboll League (EYBL) Maltepe’de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın tanıtım toplantısı Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Lima Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen turnuvaya Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Karadağ’dan 15 yaş altı takımlar ve 105 sporcu katılıyor. Toplantıda Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü Vaner Pekin, Maltepe Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Bayram Behram Kaçar, Lima Spor Kulübü Başkanı Ali Yürekli, basketbol takımlarının antrenörleri ve sporcuları bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

TAKIM ANTRENÖRLERİ KONUŞTU

Bulgaristan BC Minyor Basketbol Takımı Antrenörü Milen Dudev, kulüpler arasında sağlıklı, güzel bir turnuva yaşanması dileğinde bulundu. Macaristan Ratgeber Academy takımı Antrenörü Mezei Milan, Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı turnuvada bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek “Turnuvanın bir sonraki bölümü Macaristan’da gerçekleşeceği için heyecanlıyız. Sizi bekliyoruz.” diye konuştu.

Makedonya KK Rabotnicki Skopje Antrenörü Nermin Pepic, turnuvaya ilk defa katıldıklarını paylaşarak unutulmaz ve güzel anılarla Maltepe’den ayrılacaklarını söyledi. 

Bulgaristan BC Buba Basketboll Antrenörü Ivaylo Zhelev, turnuvanın basketbolseverleri bir araya getiren, özel bir organizasyon olduğunu ve katılımcı olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Karadağ K.K.Panter Antrenörü Tomislav Jovovic, Maltepe’de oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek Maltepe Belediyesi’ne ve katılan takımlara teşekkür etti. Sırbistan KK Beko takımı Antrenörü Milicevic Lazar, turnuvaya davet edildikleri için teşekkür etti.

Türkiye’den Lima Spor Kulübü Basketbol Antrenörü Aleyna Serçe, turnuvanın basketbolun Türkiye’deki gelişimi için çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek düzenleyenlere teşekkür etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi. Turnuvanın maçları Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi’nde oynanacak.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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