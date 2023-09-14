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Başkan Aydıner, şampiyonlarla buluştu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2023 Perşembe 09:16
Başkan Aydıner, şampiyonlarla buluştu
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uncularla birlikte pasta keserek şampiyonluğu kutlayan
Başkan Aydıner, “Ay yıldızlı formalarıyla başarıdan başarıya koşan
tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye olarak onlarla gurur
duyuyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

İtalya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda altın
madalya kazanarak şampiyon olan Futsal Milli Takımı oyuncuları,
Ulaştırma eski bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu
ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bir araya geldiler.
Oyuncularla birlikte pasta keserek şampiyonluğu kutlayan Başkan Aydıner,
“Ay yıldızlı formalarıyla başarıdan başarıya koşan tüm sporcularımızı tebrik
ediyorum. Türkiye olarak onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi (İTHA)

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