Başkan Aydıner, şampiyonlarla buluştu

uncularla birlikte pasta keserek şampiyonluğu kutlayan

Başkan Aydıner, “Ay yıldızlı formalarıyla başarıdan başarıya koşan

tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye olarak onlarla gurur

duyuyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

İtalya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda altın

madalya kazanarak şampiyon olan Futsal Milli Takımı oyuncuları,

Ulaştırma eski bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu

ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bir araya geldiler.

Oyuncularla birlikte pasta keserek şampiyonluğu kutlayan Başkan Aydıner,

“Ay yıldızlı formalarıyla başarıdan başarıya koşan tüm sporcularımızı tebrik

ediyorum. Türkiye olarak onlarla gurur duyuyoruz” dedi.