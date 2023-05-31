Azimli Sporcu Kendi Yaptığı Organik Spor Aletleri İle Şampiyon Oldu (VİDEOLU)

GÜNDÜZ BAĞDA BAHÇEDE GECE İSE EVİN ÇATISINDA SPOR ÇALIŞTI

Gündüz tarlada bağ ve bahçe işlerinde çalıştı gece ise çok sevdiği sporunu ihmal etmedi.İşte tam olarak azmin elinde ne kurtulmuş denilen hayatın içinde bir yaşam öyküsü.

KIŞIN BUZ GİBİ SOĞUK,YAZIN İSE FIRIN GİBİ SICAK OLAN KÖY EVİNİN ÇATI KATINI ADETA BİR SPOR SALONU GİBİ YAPTI…

İmkanım yok bir köyde ne yapabilirim deyip kendi içine çekilmeyip mücadele eden Malatya’lı Sabri İliş sadece bedeni değil aynı zamanda beynini de çalıştırıp spor yapacağı aletleri köyde bulabildiği alet ve edavatlar ile yaptı spor aletleri ile çalıştı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu

İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR DEYİP BOZUK SANDALYEYİ ŞINAV ÇEKME ALETİ,YOĞURT BİDONUNU AĞIRLIK ALETİ,AKÜYÜ KOL ÇALIŞTIRMA APARATI OLARAK KULLANDI…

İman varsa imkanda vardır sözünü ete kemiğe büründüren sporcu Sabri İliş ilk olarak spora başladığı zaman kimlerinin kendisi ile dalga geçtiğini kimlerinin de azmin elinden bir şey kurtulmaz bir gün mutlaka başaracaksın dediklerini ifade ederek kendisinin bu sözlere değil başarıya odaklandığını söyledi.

YOKSUL OLMAK SİZİ HAYALLERİNİZDEN ALIKOYMASIN DİYEN İLİŞ KENDİ YAŞAMININ BUNA GÜZEL BİR ÖRNEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ…

Hepiniz çevrenizde para yoktu,imkanım yoktu,köyde şu yoktu bu yoktu dediğini görür duyar ve bilirisiniz.

Bende bir çok kişinin sığındığı bu mazeretlere sığınıp köyde becerilerini ortaya çıkaramayan yüz binlerce hatta milyonlarca insan gibi şartlara teslim olup köyden dışarı çıkmayan birisi olabilirdim.

Ancak çaresizliğe teslim olup olduğum yerde kalmadım. Bugün sporun birçok dalında madalyalarım ve başarım var ise bu azimli ve kararlı bir çalışmanın sonucu olmuştur diyen Sabri İliş özellikle hayalleri olan genç kardeşlerim sakın ama sıkın hayallerini ertelemesinler.

Çok sevdiğim güzle bir söz var ya İMAN VARSA İMKANDA vardır diye çok şükür bizde iman var imkanı da oluşturmaya çalıştık işte bugün kendi çapımızda bir şeyler yapmış isek bu sözün gereğini yerine getirmişiz demektir.

MALATYA’NIN KİTABINI YAZAN GAZETEMİZİN KURUCUSU VE İMTİYAZ SAHİBİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER ‘DE SABRİ İLİŞ İLE ALAKALI ŞUNLARI SÖYLEDİ …

Şu an satışta olan tek Malatya kitabının yazarı olarak Malatya ve Malatya’lılar ile Alakalı olan azim ve başarı hikayelerine hayranım. Sabri İşli kerdeşimin hayat hikayesini dinleyince onun sadece vücudunu çalıştırıp spor yapıp başarı elde eden birisi değil aynı zamanda beyini de aklını da çalıştırıp eldeki imkanları ile organik ve işine yarayan spor aletleri yaptığını duyunca bundan etkilendim. Sabri’nin hayat hikayesi bir çok gence örnek olacak türden.

Yayın Grubumuzda çalışan mesai arkadaşlarıma her zaman söylerim bu tür azim ve başarı haberlerine yer verin ve destek olun diye. Burada bir kez daha değerli ve azimli hemşehrim olan Sabri İliş’i tebrik ediyor ve kutluyorum şeklinde konuştu..

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)