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Avrupa'nın Yeni Değeri Ansu Fati

KPMG Football Benchmark ekibi, son aylarda değeri artan ve azalan beş oyuncuyu araştırdı. Bonservisini 26 milyo euroluk artışla 67 milyon euroya çıkartan Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati zirvede yer alırken, ikinci sıra ise değerini 22 milyon euro artışla 67 milyon euro yapan M.United'lı Mason Greenwood'un oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2020 Salı 10:24
Avrupa'nın Yeni Değeri Ansu Fati
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En büyük değer kaybını Neymar yaşarken, ikinci sırada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta yer aldı.

Koronavirüs salgınına rağmen ligler tüm hızıyla devam ederken, bazı futbolcular değerini yükseltmeye başlarken, bazı oyuncuların değeri giderek eriyor. KPMG Football Benchmark ekibi de son dönemde değeri artan ve azalan beş oyuncuyu araştırdı. Son dönemde değerini en çok artıran isim Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati oldu. Barcelona formasıyla sezona fırtına gibi başlayan 17 yaşındaki oyuncunun değeri 26 milyon euro yükselerek 67 milyon euroya çıktı. Fati'nin ardından ikinci sırayı Mason Greenwood aldı. M.United'ın genç forvetinin bonservisi 22 milyon euroluk artışla 67 milyon euro oldu. Üçüncü sırayı ise değerlerindeki 18 milyon euroluk artışla J.Rodriguez (Everton), A.Hakimi (Inter), S.Gnarby (B.Münih) paylaştı.

Samatta'nın değeri 15 milyon düştü

En büyük değer kaybı yaşayan beş isimden ilki Neymar oldu. Brezilya oyuncunun değeri 18 milyon euro düşerek 130 milyon euroya geriledi. İkinci sırada tanıdık bir isim yer alıyor. Sezon başında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mbwana Samatta'nın değeri 15 milyon euro gerileyerek, 19 milyon euroya düştü. Üçüncü sırada ise sakatlıklarla boğuşan Roma'nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo var. İtalyan oyuncunun bonservisi 12 milyon euroluk değer kaybıyla 46 milyon euroya düştü.

Fati de Sancho'nun yolundan gidiyor

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Genç oyuncular her zaman piyasa değerini koşullar ne olursa olsun yükseltiyor. Çünkü gelecek büyük performans sergileyebileceklerini gösterebiliyorlar. Tıpkı Jadon Sancho gibi Ansu Fati de gelecek en değerli oyuncular arasında yer alacaktır. Mason Greenwood'u da bu isimlere dahil edebiliriz. James Rodriguez ise Everton da yükselen formuyla değerini arttırmışa benziyor'' dedi.

İşte en çok değer kazanan beş oyuncu:

OYUNCU

KULÜBÜ

ARTIŞ (€)

DEĞER (€)

Ansu Fati

Barcelona

26 milyon

67 milyon

Mason Greenwood

M.United

22 milyon

67 milyon

James Rodriguez

Everton

18 milyon

28 milyon

Achraf Hakimi

Inter

18 milyon

70 milyon

Serge Gnarby

Bayern Münih

18 milyon

89 milyon

İşte en çok değer kaybeden beş oyuncu:

OYUNCU

KULÜBÜ

KAYIP (€)

DEĞER (€)

Neymar

PSG

18 milyon

130 milyon

Mbwana Samatta

Fenerbahçe

15 milyon

19 milyon

Nicolo Zaniolo

AS Roma

12 milyon

46 milyon

Eden Hazard

Real Madrid

11 milyon

78 milyon

Antonie Griezmann

Barcelona

11 milyon

86 milyon

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