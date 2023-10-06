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Artistik Bisikletin Süperstarı Viola Brand, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na geliyor

“Bir Bisiklet Yarışından Fazlası” sloganıyla bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye’nin tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadele gibi pek konuya vurgu yapan 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya şampiyonu Artistik Bisikletçi Viola Brand’i ağırlamaya hazırlanıyor…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 09:45
Artistik Bisikletin Süperstarı Viola Brand, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na geliyor
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Yol bisikleti, pist bisikleti, dağ bisikleti, BMX, Trials, Cyclo-Cross, Gravel, Cycling Esport, Para Cycling ve Indoor Cycling disiplinlerinde bisiklet sporunu dünya çapında yöneten Uluslararası Bisiklet Birliği’nin Indoor Cyling disiplininde yer alan Artistic Cycling; iki teker üzerinde artistik cimnastik şovu olarak tanımlanıyor.

Artistik Bisikletin Süperstarı Viola Brand 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na nefes kesen şovuyla eşlik edecek…

Atatürk Kültür Merkezi’nde 12 Eylül’de düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı’nda artistik bisiklet şovuyla renk katan, bisikletin üzerindeki akrobatik hareketleri ile izleyicileri büyülen Artistik Bisiklet Dünya Şampiyonu Alman bisikletçi Viola Brand, 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na geliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Dünya Bisiklet Birliği’nin Artistik Bisiklet kategorisinde dünya rekorları kıran, dünya şampiyonluğu unvanı ile bisiklet üzerindeki koreografilerini NBA maçlarında sergileyen “Süperstar” Viola Brand, 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 5 etabında yarışın final mücadelesini izlemeyi bekleyen bisiklet severleri artistik bisiklet şovuyla büyüleyecek.

Muhteşem şovu ile Viola Brand; Antalya, Marmaris, Yalıkavak, Karşıyaka, İstanbul’da nefesleri kesecek…

#ViolaLovesCycling…Bisiklete olan aşkını artistik bisiklet sporu ile taçlandıran Viola Brand,8 Ekim’de Alanya-Antalya, 11 Ekim’de Fethiye-Marmaris, 12 Ekim’de Marmaris-Yalıkavak, 14 Ekim’de Selçuk-İzmir Karşıyaka ve 15 Ekim’de İstanbul-İstanbul etaplarında 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu finish alanlarında muhteşem şovunu yapacak.

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Alanya’dan İstanbul’a 8-15 Ekim tarihleri arasında 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca üst düzey mücadele, rekabet ve taktik dolu yarışları ile nefesleri keserken start ve finish alanlarındaki renkli atmosferi ile sporseverleri buluşturacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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