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ArapgirSpor Kulübü Başkanı Metin Akyüz İstanbul Times Tv de
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ArapgirSpor Kulübü Başkanı Metin Akyüz İstanbul Times Tv de

Malatya ArapgirSpor Kulübü başkanı İş Adamı Metin Akyüz yaptıkları çalışmaları ve Külübün futbol başarısını İstanbul Times Tv den Hüseyin Çetiner’e anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Temmuz 2020 Cuma 10:33
ArapgirSpor Kulübü Başkanı Metin Akyüz İstanbul Times Tv de
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AKYÜZ : ARAPGİRSPOR BİZİM DÖNEMİZDE DAHA KURUMSAL

ArapgirSpor Kulübü başkanı Metin Akyüz ve Külüp başkan yardımcısı Abdullah Kaya ile İstanbul Times Tv nin yeni mekanına gelerek hem yeni yerin hayırlı olsun dileklerinde bulundular hem de gmrev geldikleri günden beri yaptıkları çalışmaları anlattılar.

Akyüz, konuşmasında Malatya,Elazığ,Erzincan ve Sivas’ta il nerkezine uzak bir çok ilçede yaşayan spor severlerin yararlacakları Yukarı Fırat Spor kompleksi için Gençlik ve Spor Bakanlığna proje sunumu yaptıklarını anlatarak Arapgir Belediye başkanı Haluk Cömertoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Selahattin Gürkan ‘a destekleri için teşekkür ederek bu proja sadece Arapgir için değil dört ili alakadar ediyor. Bundan dolayı dör ilin valisine ,bürokratlarına seslenerek bu çalışmaların destek istedi.

Akyüz Külübe Otobüs alacaklarını ifade ederek Arapgir ve Malatya’lı iş adamlarına seslenerek binlerce evadımızın spor yapacağı Arapgirspor’u hep beraner daha güçlü hale getrielim dedi.

Metin Akyüz konuşmasının sonunda ise Yeni MalatyaSpor’un mutlaka süper Ligde kalamsı gerektiğini ifade ederek MalatyaSpor zoru sever ben liğde kalacağını ve gelecek yılda daha güzel başarılara imza atacağına inanıyorum dedi.

Akyüz ve yardımcısı Abdullah Kaya’nın ziyaretine Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derek başkanı Suat Sarıkaya’da katılarak Malatya , Arapgir ve Zeytinburnu hakkında güzel bir sohbet yaptlar.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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