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Anadolu Efes'te Shane Larkın Kaptan,Rodrıgue Beaubois 'se İkinci Kaptan Oldu

Anadolu Efes Spor Kulübü’nde yeni sezon öncesinde A Takım kaptanları belli oldu. Anadolu Efes ile iki EuroLeague şampiyonluğu ve sayısız kupa kazanan isimlerden Shane Larkin Kaptan, Rodrigue Beaubois ise İkinci Kaptan olarak seçildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2023 Perşembe 11:58
Anadolu Efes'te Shane Larkın Kaptan,Rodrıgue Beaubois 'se İkinci Kaptan Oldu
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Turkish Airlines EuroLeague’de ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Anadolu Efes takım kaptanlarını duyurdu.

İstanbul Times Haber Merkezi : Hüseyin Çetiner 

2018 yılından bu yana Anadolu Efes formasını terleten ve sayısız rekora imza atan Shane Larkin ile takımın en tecrübeli isimlerinden olan Fransız Rodrigue Beaubois takım kaptanlıklarına getirildiler.

2023-2024 sezonu öncesinde takımın başına geçen Başantrenör Erdem Can, kaptanlık görevini üst üste kazanılan EuroLeague şampiyonluklarının vazgeçilmezlerinden olan Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois’ya verdi.

Larkin ve Beaubois, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Turkish Airlines EuroLeague Medya Günü’nde her kulvarda son ana kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Başantrenör Erdem Can’ın parkedeki en büyük yardımcılarından olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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