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Amatör Spor Kulüplerine 230 Bin Lira Nakit Desteği
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Amatör Spor Kulüplerine 230 Bin Lira Nakit Desteği

İlçedeki amatör futbol kulüplerinin gelişimi ve sporun desteklenmesi adına, her sezon başında amatör kulüplere yardımda bulunan Zeytinburnu Belediyesi, 2021 – 2022 sezonunu 230 bin TL’lik nakit yardımıyla açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Kasım 2021 Cumartesi 14:18
Amatör Spor Kulüplerine 230 Bin Lira Nakit Desteği
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Zeytinburnu Belediyesi’nin spora olan desteği devam ediyor. Her sezon olduğu gibi bu yılda amatör futbol kulüplerine yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediyesi, ilçede faaliyetlerini sürdüren 16 amatör futbol kulübüne 230 bin TL nakit yardımında bulundu. Zeytinburnu Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde düzenlenen Amatör Kulüplere Yardım ve Sezon Açılış Töreni’ne katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kulüp yetkililerine çeklerini takdim etti.
“20 YILLIK BAŞARIDA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN İMZASI VAR”
Zeytinburnu Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine yardım konusunda son 20 yılda çok yol katettiğini hatırlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Ben Zeytinburnu’nun hizmetkârlığına soyunduğumda da aynı şeyi söylemiştim. ‘Bu çıtayı daha da yukarıya çıkarmamız lazım’ demiştim. O bakımdan burada bir başarı varsa, o aynı zamanda ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimizin başarıdır. Biz bunu hasbelkader yönetebilirsek, buradaki talepleri uyumlulaştırıp, daha da ileriye götürebilirsek, bundan bahtiyar olacağız.” dedi.
“SPOR OKULLARIMIZ ÇOCUKLARA ‘İLAÇ GİBİ’ GELDİ”
Amatör spor kulüplerinden gelen yeni saha taleplerini de dikkate aldıklarını kaydeden Başkan Arısoy, önümüzdeki dönemde ilçeye bir adet daha futbol sahası kazandırmak istediklerini belirtti. Zeytinburnu Belediyesi’nin spora olan desteğinin daha da artacağının altını çizen Başkan Arısoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönem bizim spora ağırlık verdiğimiz bir dönem olacak. Bu sene hizmet vermeye başlayan Yaz ve Kış Spor Okullarımız özellikle pandemi döneminde çocuklarımız ve gençlerimiz için ‘müthiş bir ilaç oldu’ diyebiliriz. Okullarımızdan çok büyük talepler aldık. 2 bin çocuğumuz bu okullarda eğitim aldı.”
“FUTBOL BRANŞINI İŞİN EHLİNE BIRAKTIK”
Yaz ve Kış Spor Okulları’nda futbol branşının neden açılmadığı sorusunu merak edenlere cevapta bulunan Başkan Arısoy, “En çok ilgi gören branş olmasına rağmen neden futbol branşını açmadık? Hep söylüyoruz. Futbolla ilgili yükü, sorumluluğu, amatör spor kulüplerine bıraktık. Bundan sonra da bırakmaya devam edeceğiz. Çünkü burada az önce de söylediğim gibi, 20 yıllık bir birikim var. Hatta bir kısmı muhtemelen bu kulüplerden yetişmiş hocalar, şimdi oradaki çocukları eğitiyorlar. Üstelik bütün Zeytinburnu'na, neredeyse bütün mahallelere dağılmış bir amatör spor kulübü yapımız var. Yani her lokasyona ulaşmış bir birikim. Bugün burada bulunup, kulüplerimizin ihtiyaçlarına destek veriyoruz. Böylelikle bize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.” diye konuştu.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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