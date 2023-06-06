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Ali Göktürk Benli Loca Fight Clup Organizasyonunda

Başarılı genç sporcu Ali Göktürk Benli 20 Haziran 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Loca Fight Clup organizasyonunda ringe çıkacak. Camianın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Ali Göktürk Benli son zamanlarda çıktığı organizasyonlarda rakiplerini ezici bir şekilde mağlup etmesiyle tanınıyor. Rakiplerinin gözünün yaşına bakmadan onları alt eden ve sonunda madalya alan Göktürk hem atik hem de güçlü isimlerden birisidir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Haziran 2023 Salı 19:00
Ali Göktürk Benli Loca Fight Clup Organizasyonunda
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Ali Göktürk Benli Adanalı olup kendisi gibi babası ve diğer üç kardeşi de sporcu. Benli soyadını ülkemizin ve dünyanın birçok noktasına taşıyan başarılı ailenin fertlerinden olan Ali Göktürk Benli abisi ve ablasının kurmuş olduğu spor okulunda yetişerek günümüze kadar geldi. Abim dediği ve sürekli destekçisi olan İbrahim Murat Gündüz ile beraber birçok organizasyona katılan Ali Göktürk Benli özellikle rakiplerine fırsat vermemesiyle son zamanların en çok konuşulan ismi oldu.

Ali Göktürk Benli Kimdir?

Adana’nın gururu olarak adlandırılan ve mücadelesi ile heyecan katan isimlerden birisi olan Ali Göktürk Benli, Kick Boks ve Muay Thai Milli Takım antrenörlerinden birisi olan Ahmet Alpaslan Benli ve kardeşi Avrupa Şampiyonu antrenör Lehize Hilal Benli’nin kurmuş olduğu Fırtına Fight Clup okulunda yetişmiştir. Babası Mustafa Benli ve annesi Saime Benli’nin desteklerini alan Benli kardeşler dünyada ve ülkemizde ünlerine ün katmaya devam ediyor.

Fight Clup Organizasyon Nedir, Ne Zaman?

Kickboks camiasının merakla beklediği organizasyonlardan birisi olan Fight Clup birçok sporcunun katılacağı müsabakalardan birisidir. Ali Göktürk Benli’nin de 75 kg’de katılacağı turnuva TV8,5 ekranlarında naklen yayınlanacak. 20 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmesi beklenen turnuva 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde hayatını ve evini kaybetmişlere adanacak.

Büyük bir öneme sahip bu turnuvaya başarılı genç sporcu Ali Göktürk Benli’nin yanı sıra 95 kg'da Behram Recepzade; Clyde Brunswijk ile 81 kg'da Adem Bozkurt; Omid Nosrati'yle, 80 kg'da Fatih Ferman; Nikos Tzotzos'la, 61 kg'da Müge Değirmenci; Nadiya Etemadmoghadam'la, 75 kg'da Iraj Moradi; Mehmet Ali Meriç mücadele edecek. Canlı yayınlanacak maçlar boks severler tarafından ilgi ile bekleniyor.

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