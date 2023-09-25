Adar Tarhan Satranç’ta Harikalar Estiriyor

İŞTE TÜRKIYE SATRANÇ FEDERASYONU’NUN ADAR TARHAN İÇİN YAZDIKLARI

Federasyon sporcularını teşvik etmek maksadı ile her hafta kendi resmi sosyal medya hesaplarında bir sporcuya yer veriyor. İşte bu hafta da başarıları ile başta babası Av. İsmail Tarhan olmak üzere çevresine gurur yaşatan Uluslararası Usta (IM) Adar Tarhan ile alakalı Türkiye Satranç Federasyonu bir paylaşım yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM;

“IM ADAR TARHAN

Başarılı sporcumuz Adar, 2007 yılında İstanbul’da doğdu. 6 yaşında analitik düşüncesinin gelişmesi için babasının teşvik etmesiyle başladı satranca.

Azmini, çalışma disiplinini her turnuvada sergileyen genç sporcumuz birçok başarıya imza attı. 2021’de CM, 2022’de FM VE 2023 yılında 29. Abu Dabi Uluslararası Satranç Festivali’nde son IM normunu tamamlayarak IM unvanının sahibi oldu.

Aynı zamanda 9 turda 6 puan alan sporcumuz başarılı performansı ile ilk GM normunu da kazandı.

2019 yılında henüz 12 yaşında Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’nda ikincilik elde etti.

2021 yılında Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda ‘Türkiye Şampiyonu’ oldu.

Bu, ‘şampiyonluklar serisi’nin de ilk adımıydı aynı zamanda. 2023 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ‘U17 Şampiyonu’ olmayı başardı.

Hemen ardından 2023 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’na katılan genç milli takımda yer aldı.

Türkiye’ye takım halinde şampiyon olarak büyük bir gurur yaşattılar gençler bu şampiyonada.

Adar Tarhan çok başarılı performansı ile kendi masasında da 8 maçta 8 galibiyete imza attı.

Türkiye’nin ve Dünya’nın en iyi sporcuları arasında yer almayı hedefleyen yıldızımız, her maçına titizlikle hazırlanıyor.

Satrancı her yaştan kişiye tavsiye ediyor ve satrancın kendisine katkısını şöyle dile getiriyor; "Analitik düşünmemi geliştirdi, farklı bakış açıları geliştirmemi sağladı.

Her konuda kendimi geliştirmeme yardımcı oldu, sabırlı olmayı öğretti, daha fazla sosyalleşmemi, başka ülkeleri görmemi, burslu okumamı sağladı.

" Sevgili Adar, hedeflerin için attığın her adımda yanındayız. Seni heyecanla izlemeye ve yanında olmaya devam edeceğiz.

Yolun açık ve aydınlık, hamlelerin güçlü olsun.

@oa_bak @gencliksporbak @gulkiztulay

https://x.com/TurkishChess/status/1705640696512708910?t=Kszc9ySBvVnRrvQw7UkyqA&s=08

https://www.instagram.com/p/CxixJ1kq0L4/?igshid=ODk2MDJkZDc2Zg==

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BABASI AV.İSMAİL TARHAN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ;

“Adar her zaman gerek eğitim hayatında ve gerekse Satranç sporunda bizi gururlandırdı ve mutlu etti. Burada antrenörlerine, Okulu İstanbul Enka Lisesine ve Türkiye Satranç Federasyonu’na teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)