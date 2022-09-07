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7. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasının Kazananları Belli Oldu

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk yelken kupası olma özelliğini taşıyan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın yedincisi bu yıl 3 - 4 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Deniz tutkunu kadın yelkencilerden oluşan 21 takımın yarıştığı 7. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın IRC I ve IRC II Sınıfları Overall Birincisi Eti Alize Kadın Yelken Takımı, IRC III - IRC IV – Destek Sınıfları Overall Birincisi Polat Enerji Kadın Yelken Takımı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 10:26
7. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasının Kazananları Belli Oldu
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- 4 Eylül’de gerçekleşen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası birbirinden başarılı kadın yelkencilerin coşkulu mücadelesine ev sahipliği yaptı. İstanbul Yelken Kulübü iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Caddebostan – Fenerbahçe - Adalar parkurunda gerçekleşti. Kurumsal, bireysel ve üniversite kadın yelken takımlarının katıldığı Kupa’da IRC I – IRC II en iyi düzeltilmiş zaman klasmanında (Overall) Birinciliği Eti Alize Kadın Yelken Takımı kazanırken, IRC III – IRC IV – Destek Sınıfı Overall Birinciliğini ise Polat Enerji Kadın Yelken Takımı aldı.

Organizasyon Komite Üyeleri; Diana Misim, Arzu Çekirge Paksoy ve Serap Gökçebay’ın 2016 yılında kadınların yelken sporuna olan ilgisini arttırmayı amaçlayarak hayata geçirdikleri Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası her sene olduğu gibi bu sene de sosyal sorumluluk boyutuyla öne çıktı. Kupadan elde edilen gelir AÇEV ve TOG’a bağışlandı.

Yelkenci kadın sayısını artırma ve mevcut kadın yelkencileri motive etme amacıyla yola çıktılarına değinen organizasyon komitesi üyeleri Diana Misim, Serap Gökcebay ve Arzu Çekirge Paksoy, Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nda bugüne kadar 50’ e yakın kadın takım ile 800’e yakın kadın yarıştı. Kupa ile ilgili haberlerle yaklaşık 40 milyon kişiye ulaştık. Bu vesileyle yelken sporunun kamuoyundaki bilinirliğine katkı sağladığımıza inanıyoruz. Kupaya katılanların çoğunluğu yelken sporu ile yeni tanışan kadınlardan oluşuyor bu da yarattığımız etkinin somut bir göstergesi olarak bizlere motivasyon kaynağı oluyor. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi olarak kadınların yelken sporunun her alanında cinsiyetten bağımsız olarak başarılı olabileceğini ve güçler dengesi içinde daha etkin bir gelişim alanı bulabildiğini ortaya koyduklarını düşünüyoruz. Bu vesileyle, 2023 yılında düzenleyeceğimiz 8. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasında balon açılabileceğinin haberini de şimdiden duyurmaktan heyecan duyuyoruz” dediler.

7. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nda bu yıl Borusan Holding, Mercedes-Benz Türkiye, Ford Otosan, Eti Alize, Anadolu Hayat Emeklilik, Polat Enerji, Logo Yazılım, Pfizer, Sahibinden.com, Burgan Bank, Organik Kimya, Nissan, Fora Marine Hercai, MediaMarkt Agent, Tüpraş, Kupa Kızı, Mersin Rota Yelken, Gemini, Doğuş Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin kadın yelken takımları yer aldı.

Kupanın yiyecek içecek sponsorları A101, Nescafe Xpress, , Nestle Pure Life ve Pin Soğuk Çay oldu.

7. DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI SONUÇLARI

OVERALL YARIŞ SONUÇLARI (Düzeltilmiş Zamana Göre)

  • IRC I – IRC II Sınıfları Overall Birincisi Eti Alize Kadın Yelken Takımı
  • IRC III – IRC IV – Destek Sınıfları Overall Birincisi Polat Enerji Kadın Yelken Takımı

IRC I SINIFI SONUÇLARI

  • IRC I Birincisi Borusan Holding Kadın Yelken Takımı
  • IRC I İkincisi Mercedes Benz Kadın Yelken Takımı
  • IRC I Üçüncüsü Logo Yazılım Kadın Yelken Takımı

IRC II SINIFI SONUÇLARI

  • IRC II Birincisi Eti Alize Kadın Yelken Takımı
  • IRC II İkincisi Fort Otosan Kadın Yelken Takımı
  • IRC II Üçüncüsü MediaMarkt Kadın Yelken Takımı

IRC III SINIFI SONUÇLARI

  • IRC III Birincisi Polat Enerji Kadın Yelken Takımı
  • IRC III İkincisi Doğuş Üniversitesi Kadın Yelken Takımı
  • IRC III Üçüncüsü Organik Kimya Kadın Yelken Takımı

IRC IV SINIFI

  • IRC IV Birincisi Kupa Kızları Yelken Takımı

DESTEK (GEZGİN) SINIFI

  • Destek Sınıfı Birincisi Mersin Rota Yelken Deniz Anaları Yelken Takımı
  • Destek Sınıfı İkincisi Piri Reis Üniversitesi Kadın Yelken Takımı
  • Destek Sınıfı Üçüncüsü Fora Marine Hercai Kadın Yelken Takımı

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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