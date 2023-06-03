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3 Bin 522 Çocuk Zeytinburnu Kış Spor Okulları’ndan Mezun Oldu

Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları 2022- 2023 sezonu ödül töreni Buz Adası’nda gerçekleştirildi. Eğitimini başarıyla tamamlayan 3 bin 522 öğrenci, ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’dan aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2023 Cumartesi 15:58
3 Bin 522 Çocuk Zeytinburnu Kış Spor Okulları’ndan Mezun Oldu
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Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçedeki gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak için başlattığı Kış Spor Okulları’nın 2022 - 2023 sezonu kapanış töreni Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleştirildi.
Basketbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, tenis, binicilik, yüzme, cimnastik, buz pateni alanlarında 3 bin 522 öğrenci Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları’ndan mezun oldu. Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, öğrenciler ve velileri katıldı.
05.10.2022 - 07.05.2023 tarihleri arasında haftanın iki günü birer saatlik eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler kupa ve madalyalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’dan aldı.
Törende konuşma yapan Arısoy, çocukların bu yaşlarda spora olan ilgilerini keşfederek onların hayatına dokunmanın çok kıymetli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Zeytinburnu'nda yaz ve kış spor okulları neredeyse gelenekselleşmiş sayılır. Bu yıl Ekim ayında 10 farklı branşta başlayan Kış Spor Okulumuza Zeytinburnu'ndan 3 bin 522 çocuğumuz ilgi gösterdi. Bir süre sonra yaz programı da açacağız. Bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Çocuklarımızı spor ve kültür sanatta müfredat dışında desteklememiz gerekiyor.”
Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları 2022-2023 sezonunda 5 - 16 yaş grubundaki öğrenciler alanında uzman 45 eğitmen tarafından eğitim alma imkânı buldu. 15 farklı spor tesisinde gerçekleşen eğitimlerde katılımcılara tek branş seçme hakkı verildi. Sporla sosyalleşen çocukların böylece hem fiziksel hem de ruhsal yönden gelişerek zararlı alışkanlıklardan korunmaları amaçlandı.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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