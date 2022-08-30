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15.Geleneksel Şile Yağlı Güreleri Başpehlivanı Mustafa Taş Oldu

Şile Beleyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Şile Yağlı Güreşlerinin 15.si gerçekleştirildi.Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen güreşler Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 14:16
15.Geleneksel Şile Yağlı Güreleri Başpehlivanı Mustafa Taş Oldu
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Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya,Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,Güreş Ağası Seyfi Şahin,Kamu Kurum Amirleri’nin yanı sıra Başpehlivanlar,Ali Gürbüz,Recep Kara,İsmail Koç, Atilla Güzel, Yusuf Can Zeybek, Fatih Koyuncu,Orhan Okulu gibi pehlivanlarında katıldığı kortej yürüyüşü Şile Er Meydanında sonlandı.

Öğlen saatlerinde başlayan çekişmeli müsabakalar akşam saatlerine kadar devam eden 15.Şile Yağlı güreşlerinde Ata Sporu Güreş severler çekişmeli mücadeleler izlediler.Müsabakalarda yaklaşık 1.000 pehlivan ve 50 Başpehlivan güreşlerde kol bağladılar. Akşam saatlerinde başlayan başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Koç ve Mustafa Taş Başpehlivanlık için kol bağladılar.Karşılaşma sonunda Mustafa Taş 15 Şile Yağlı güreşlerinin Başpehlivanı oldu.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da “Ata sporumuzu desteklemek amacıyla organize ettiğimiz 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşlerinde güreş severlerle biraya geldik.Bu seneki güreşimizin başpehlivanı Mustafa Taş’ı tebrik ediyorum. Ayrıca Başaltı kazanan Belediyemizin pehlivanı Baki Şahin kardeşimi kutluyorum. Yine bu organizasyona desteklerini esirgemeyen güreş ağası Seyfi Şahin beye ve tüm gün boyunca emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.Şile olarak ata sporumuzu desteklemeye ve bu güzel organizasyonu icra etmeye devam edeceğiz” dedi..

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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