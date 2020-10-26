‘12. Cumhuriyet Koşusu’ Başlıyor

1 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak koşuda dereceye giren sporculara, hakiki altın, gümüş, bronz madalya ve toplamda 40 bin TL’lik para ödülü dağıtılacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 12’nci kez düzenlediği Cumhuriyet Koşusu, 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 09.00 Kazlıçeşme’den start alacak. Pandemi nedeniyle katılımın 500 kişiyle sınırlı tutulduğu koşuya bu yıl, T.C vatandaşı olmayan uluslararası sporcuların katılımı da kabul edilmedi. Başvuruların internet üzerinden alındığı müsabakaya katılım ücreti olarak 25 TL talep edilirken, toplanan gelirler Kızılay’a yardım olarak bağışlandı. Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen müsabaka, Erkekler, Kadınlar, Genç Erkekler ve Genç Kadınlar olmak üzere 4 farklı kategori olarak koşulacak. 10 kilometrelik bir parkurdan oluşan 12. Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren sporculara hakiki altın, gümüş, bronz madalya ve toplamda 40 bin TL’lik para ödülü dağıtılacak. Madalyalar, müsabakalarda ‘Genel’ ve ‘Gençler’ kategorisinde ödül almaya hak kazanan kadın ve erkek sporculara verilecek. Ayrıca genel sıralamada ve 18 yaş ve altı ‘Genç’ kategoride birinci olan sporcuya hakiki altın madalya, ikinci olan sporcuya hakiki gümüş madalya, üçüncü olan sporcuya hakiki bronz madalya verilecek. Yaş guruplarında dereceye giren sporculara ise, kupa ve madalya verilecek. Koşu ile ilgili ayrıntılı bilgilere http:// zeytinburnucumhuriyetkosusu. com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)