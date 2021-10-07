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Zeytinburnu Belediyesinin 2022 Tahmini Bütçesi 635 Milyon
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Zeytinburnu Belediyesinin 2022 Tahmini Bütçesi 635 Milyon

Zeytinburnu Belediyesi 2022 yılı tahmini bütçesi 635 milyon olarak oy çokluğu ile meclisten geçti. CHP ve İyi parti’nin RED oylarına karşın Ak Parti ve MHP’nin oy çokluğu ile kabul edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2021 Perşembe 13:56
Zeytinburnu Belediyesinin 2022 Tahmini Bütçesi 635 Milyon
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CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ HASAN HÜSEYİN ÜSKÜDAR BÜTÇENİZDE RUH VE İNSAN YOK DEDİ…

CHP Zeytinburnu belediye meclis üyesi ve gurup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar ben burada konuşmalarımı rakamlara boğmak istemem ama bütçeniz de ruh ve insana yatırm yok. Bakınız bir sene içinde eski Zeytinburnu sakilerinden 10 bin’e yakını burayı terk etmiş. Siz hiç Afgan ve Suriyelileri ilçemizi terk ettiğini gördünüz mü ? İçeni çevresini Manhattan yaptınız ama ortası Şam’dan farksız diyerek Belediye başkanını eleştirdi.

CHP meclis üyesi Hasan Ali Hayıroğlu,Selamettin Yeniyol ve Düzgün Kaya konuşma yaptı.

Ak Parti meclis üyesi Sami Yapar,Fatih Aydoğan ve gurup başkan vekili Muhammed Kaynar ‘da birer konuşma yaptı.

Kaynak kendi partili meclis başkanı Cemal Merdan’ın sözünü kesmesine sinirlenerek iki bir yanımda vıd vıd konuşan CHP meclis üyelerine müdahale edeceğine benim sözümü kesme diyerek tepki gösterdi.

Kaynar CHP Meclis üyesi Hasan Hüseyin Üsküdar’ın konuşmasının neresi düzelteyim diyerek baktım her yerinde hata ve yanlış var diyerek 14 CHP İstanbul ilçe belediye başkanlıklarında Zeytinburnu belediyesinden daha iyi yönetilen bir belediye varsa bana söylesinler özür dilerim dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kürsüye çıkarak CHP’li meclis üyelerinin ilçenin itibarını zedeleyici konuşmalarından dolayı hakkını helal etmeyeceğini söyleyerek sert tepki gösterdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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