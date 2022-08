Zafer Partisi İktidarında Şiddetin Her Türlüsü İle Mücadele Edeceğiz.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı Kadın, Çocuk ve Aile Politikalarından sorumlu, başkan yardımcısı Hatice Kırgız etkinlikte katılımcılara ve gazetecilere açıklama yaptı.

Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Ümit ÖZDAĞ’ Başkanlığında ülkemiz sorunlarını olduğu gibi ortaya koyup üzerine cesaretle gitmekteyiz.

Sorunları doğru teşhis edip çareleri ne gerektiriyorsa yapmaktan geri durmayacağız.

Ülkemizin kanayan pek çok yaralarından biri de ekonomik çöküntü içinde, eğitim kalitesi düşmüş, kültür emperyalizmine maruz kalmış, çürümeye yüz tutmuş toplum haline gelmemizdir.

Maalesef ki kadını baş tacı eden Türk toplumunda şimdi kadına şiddetin önlenmesi için çareler aramaktayız.

Kadın, Çocuk ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sevda Özbek girişimleri ile İzmir İl Başkanımız Sayın Ege TUNCA ile “Bilim, Birlik, Barış ilkesiyle şiddetin her türlüsüne hayır” diyerek, hafta sonu, Karşıyaka iskele karşısında, Karşıyaka ilçe Başkanımız Seçkin Boyunağa ve Karşıyaka Kadın, Çocuk ve Aile Politikaları İlçe Başkan Yardımcısı Hilal Sönmez’in katılımları ile “bilim, birlik, barış ilkesiyle şiddetin her türlüsüne hayır” etkinliğinde şiddeti kınadık.

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi ; Şiddet, tüm toplumlarda kötü algı oluşturan ve istenmeyen bir davranıştır.

İnsanlar artık bu konudan bıkmışlar ve bir çözüm arayışı içerisine girmişlerdir. Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğan ve kadınların toplumdaki ikincil konumlarına dayanarak kadınlara uygulanan her türlü şiddet eylemi ya da tehdididir. Şiddet uygulamasına karşı çıkarak önüne bir sette biz koyalım.

Zafer Partisi iktidarında şiddetin her türlüsü ile mücadele edeceğiz.

Şiddetin olmadığı merhamet, saygı ve güven toplumunun yerleştiği bir Türkiye istiyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA