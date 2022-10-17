banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.847,62
ALTIN
985,75
DOLAR
18,57
STERLİN
21,14
EURO
18,30
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu: Devletimizin Bütün Kurumlarına Ayrıştırmadan, Kutuplaştırmadan, Bir Bütün Olarak Bakıyoruz
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu:...
Gülden Kaya ve Reşat Ok Hayatlarını Birleştirdi
Gülden Kaya ve Reşat Ok...
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası’nın Açılışını Gerçekleştirdi
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi...

Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor

Mali Müşavir Onur Dolar’ın başarılı bir şekilde ilçe başkanlığı yaptığı Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanlığı Teşkilat mensuplarını Aileleri ile Kaynaştırmalı kahvaltı toplantısında İBB Zeytinburnu Soysal Tesislerinde bir araya getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 08:41
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
banner171

KAHVALTIDA İLK HOŞGEDİNİZ KONUŞMASINI İLÇE BAŞKANI ONUR DOLAR YAPTI

Kurulduğumuz günden bu yana parti teşkilatımıza ve ailelerinin bizim için çok kıymetli ve önemli olduğunu vurguladık.

Partimiz kurulur kurulmaz bütün dünyayı etkisi altına alan KOVİD 19 pandemi krizi ile karşı karşıya kaldık.

Bu kahvaltılı toplantıyı bugüne kadar çoktan yapacaktık ancak pandemi başta olmak üzere diğer şartlar toplantımızı ancak bugün yapmamıza imkan sundu.

Geçte olsa ailelerimiz ile bir araya gelmiş olmak bizi mutu etti hepinize bu tatil gününüzü bize ayırdığınız için teşekkür ederim.

Teşkilatımızı yalnız bırakmayan İl başkanımız sayın Mustafa Doğan’a da kendim ve teşkilatım adına teşekkür ederim şeklinde konuşan kurucu ilçe başkanı Onur Dolar’ın ve yönetimin öncülük ettiği programlarından dolayı parti mensuplarının aileleri de başkan’a teşekkür etti.

İL BAŞKANI MUSTAFA DOĞAN PARTİ MENSUPLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu İlçe başkanlığımızın düzenlediği teşkilat içi kahvaltılı tanışma ve dayanışma toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.İlçe başkanımız sayın Onur Dolar başta olmak üzere bu samimi ve içten toplantının yapılmasına emek veren bütün parti mensuplarımıza teşekkür ederim.

Hepinizin bildiği üzere Milli Görüş davasının kurucusu merhum Prof.Dr. Necmeddin Erbakan hıocmaısın ve merhum eşi Nermin annemizin kabri Zeytinburnu ilçesindedir. Partimizin İstanbul İl başkanlığı da yine Zeytinburnu ilçesindedir.

1.5 sene içinde ülkemiz 2 büyük ve önemli seçim yaşayacak.

Hem genelde hem de yerel de iktidar olmak için hepimiz akıtmamız gereken teri akıtacağız.

Zeytinburnu ilçemiz ta Erbakan vakfı sürecinden bu yana üzerine düşeni layıkı ile yapıyor. İl başkanlığı olarak bu 1.5 yıllık süreçte vites yükselterek daha fazla çalışmasını temenni ediyorum şeklinde konuşan i başkanı Mustafa Doğan parti mensuplarını seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
İbb’den Bir İlk: ‘Tek Yapı Dönüştürme Projesi’ Kadıköy’de Başladı
İbb’den Bir İlk: ‘Tek Yapı Dönüştürme Projesi’ Kadıköy’de Başladı
Deva Partisin'den Öğretmenlere Özel Yol Haritası
Deva Partisin'den Öğretmenlere Özel Yol Haritası
DEVA Partisinin Mavi Yeleklileri Sokaklarda Farkındalık Oluşturdu….
DEVA Partisinin Mavi Yeleklileri Sokaklarda Farkındalık Oluşturdu….
DEVA Partisi: ‘Rüşvet Alanları Tespit Ettiniz Mi?’
DEVA Partisi: ‘Rüşvet Alanları Tespit Ettiniz Mi?’

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169