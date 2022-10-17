Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor

KAHVALTIDA İLK HOŞGEDİNİZ KONUŞMASINI İLÇE BAŞKANI ONUR DOLAR YAPTI

Kurulduğumuz günden bu yana parti teşkilatımıza ve ailelerinin bizim için çok kıymetli ve önemli olduğunu vurguladık.

Partimiz kurulur kurulmaz bütün dünyayı etkisi altına alan KOVİD 19 pandemi krizi ile karşı karşıya kaldık.

Bu kahvaltılı toplantıyı bugüne kadar çoktan yapacaktık ancak pandemi başta olmak üzere diğer şartlar toplantımızı ancak bugün yapmamıza imkan sundu.

Geçte olsa ailelerimiz ile bir araya gelmiş olmak bizi mutu etti hepinize bu tatil gününüzü bize ayırdığınız için teşekkür ederim.

Teşkilatımızı yalnız bırakmayan İl başkanımız sayın Mustafa Doğan’a da kendim ve teşkilatım adına teşekkür ederim şeklinde konuşan kurucu ilçe başkanı Onur Dolar’ın ve yönetimin öncülük ettiği programlarından dolayı parti mensuplarının aileleri de başkan’a teşekkür etti.

İL BAŞKANI MUSTAFA DOĞAN PARTİ MENSUPLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu İlçe başkanlığımızın düzenlediği teşkilat içi kahvaltılı tanışma ve dayanışma toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.İlçe başkanımız sayın Onur Dolar başta olmak üzere bu samimi ve içten toplantının yapılmasına emek veren bütün parti mensuplarımıza teşekkür ederim.

Hepinizin bildiği üzere Milli Görüş davasının kurucusu merhum Prof.Dr. Necmeddin Erbakan hıocmaısın ve merhum eşi Nermin annemizin kabri Zeytinburnu ilçesindedir. Partimizin İstanbul İl başkanlığı da yine Zeytinburnu ilçesindedir.

1.5 sene içinde ülkemiz 2 büyük ve önemli seçim yaşayacak.

Hem genelde hem de yerel de iktidar olmak için hepimiz akıtmamız gereken teri akıtacağız.

Zeytinburnu ilçemiz ta Erbakan vakfı sürecinden bu yana üzerine düşeni layıkı ile yapıyor. İl başkanlığı olarak bu 1.5 yıllık süreçte vites yükselterek daha fazla çalışmasını temenni ediyorum şeklinde konuşan i başkanı Mustafa Doğan parti mensuplarını seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)