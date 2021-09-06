Yeniden Refah Partisi Millet İttifakında mı Yer Alacak ?

İttifakın 2.Büyük partisi olan İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Hasan Hoşben’ de nerede ise bütün yönetimi ile Yeniden Refah Partisinin Aşure programına katılım gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Zeytinburnu

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NİN YILDIZI PARLIYOR

HÜDA PAR Zeytinburnu ilçe başkanı Naif Damar'da Yardımcıları ile beraber aşure programına katıldı. Özellikle Millet İttifakının 2 büyük Partisinin ilçe başkanlarının yoğun katılım göstermesi acaba Yeniden Refah Partisi Millet İttifakı içinde mi yer alıyor sorunu akla getirdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLET İTTİFAKINDA MI YER ALACAK ?

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanlığı kuruluşundan bu yana her yıl Muharrem ayında 30 bin kişiye aşure ikram etme geleneğini bu senede devam ettirdi.

Zeytinburnu 58 Bulvar caddesi trafiğe kapalı bölgesinde bulunan Emine İnanç Camisi önünde yapılan aşure ikramı öncesi İlçe başkanı Onur Dolar basın mensuplarına bir konuşma yaptı.

Akabinde merhum Erbakan Hoca'nın dava arkadaşlarından Abdullah Suratli hoca efendinin yaptığı duadan sonra halk'a aşure ikramı başladı.

Programa Zeytinburnu CHP ilçe başkanı Metin Doğan, CHP Meclis üyeleri, CHP İlçe Yöneticileri,İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Hasan Hoşben ve yönetimi,HÜR DAVA Partisi Zeytinburnu ilçe Başkanı Naif Damar ve yardımcıları başta olmak üzere çok sayıda davetli Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığının Aşure İkram programına katılım gösterdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ZEYTİNBURN İLÇE BAŞKANI ONUR DOLAR ŞUNLARI SÖYLEDİ…

İslam dini açısında Muharrem ayı haram aylardadır.Bu ayda çok önemli olaylar cereyan etmiştir. Kısaca sayacak olursak ;Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri aşure gününde gerçekleşmiştir.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 680 yılında Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 ashabının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da Aşure gününde gerçekleştiği bilinir.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugünde yaşatılıyor.

AŞURE GÜNÜ NELER OLMUŞTU ?

1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)