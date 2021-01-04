Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısından Gazetemize Ziyaret

NURİ ÖZATA GECİKMİŞ BİR ZİYARETT AFFINIZA SIĞINIRIM DEDİ,ÇETİNER ÖNEMLİ OLAN GÖRÜŞMEK SIKINI YOK DEDİ…

Nuri Özata yaptığı konuşmada şimdiye kadar çoktan bu tanışma ziyaretini yapmamız gerekirden ancak sizinde bildiğiniz üzere Pandemi süreci bir çok plan ve programımızı sekteye uğrattı. İstanbul İl Başkanımız sayın Hüseyin Terzi ve genel başkanımız sayın Dr.Fatih Erbakn’ın selamlarını getirdim.İnşallah bundan sonra daha sık görüşürüz dedi.

İstanbul Times Gazetes, İstanbul Times tv ÖzelYouTube kanalı başta olmak üzere 8 Youtube kanalı,3 gazete,5 haber portalını büyesinde barındıran İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner‘de sayın Dr.Fatih Erbakan ve İl başkanı Hüseyin Terzi’nin selamını aldığını ifade ederek Nuri Özata’ya teşekkür etti. İnşallah bundan sonra daha sık istişare ederiz temennisinde bulundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)