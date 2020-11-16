Yeni Bir İttifak Mı Kuruluyor...

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na bir ittifak daha yolda… Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’na alternatif olarak Türkiye İttifakı’nı kurma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Neşet Doğan, partisinin Afyonkarahisar Teşkilatı’nı ziyaretinde, Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk’ün, “Partiniz hangi ittifaka daha yakın görünüyor, seçim olması halinde Cumhur İttifakı’nı mı yoksa Millet İttifakı’nı mı tercih edersiniz?” şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi:

“Biz ne Millet ne de Cumhur ittifakındayız. Yeni ittifaklar olabilir. 17 parti ile Türkiye İttifakı konusunda görüşmemiz var. Gelen yanıtları değerlendireceğiz. Bazı partilerin bizimle görüşme talepleri var ancak bir kongrelerimizi tamamlayıncaya kadar herhangi bir parti ile masaya oturmayacağız.”

FAİZ SİSTEMİNİ KALDIRACAĞIZ

Döviz ve altın fiyatlarının gerilemesiyle ilgili olarak sorulan soruya karşılık doların bir yıla kadar 15 lira olacağını öne süren Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, yönetimde söz sahibi olduklarında faiz sistemine son vereceklerini öne sürdü. Doğan, şöyle devam etti:

“Faiz zaten haramdır. Madem biz Müslümanı her türlü faizli sistemi ayağımızın altına alacağız.

Ayrıca Ülkem partisi olarak vergi sistemini tamamen ortadan kaldıracağız. Çünkü vergi eski adıyla cizye kefere den alınırdı. Ve bizler milletimizden asla vergi alınmayan sistemi getireceğiz.

Ülkem partisi olarak, devlet kasasından tek kuruş çıkmadan binlerce fabrika kurduracağız. Çünkü biz kuracağımız iktisadi sistemle üretimin önündeki tüm engelleri kaldıracağız."

İKİ YILDAN ÖNCE SEÇİM OLMAZ

Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Doğan, önümüzdeki hafta içerisinde 21 ile daha atama yapacaklarını ve böylelikle 71 ilde Ülkem Partisi’nin ismini ve fikirlerini duyurmuş olacaklarını anlattı.

Partilerinin taban hareketi olduğunu belirten Neşet Doğan, ‘önümüzdeki yıl seçim olacak’ söylentilerine inanmadıklarını belirterek “2022 yılının Kasım ayına kadar seçim beklemiyoruz” ifadesini kullandı.

Ülkem Partisi’nin Afyonkarahisar gezisine Genel Başkan Neşet Doğan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Hatice Laçinok, Erdal Özdemir ve diğer partililer de katıldı.