Yeni AK PARTİ İL Başkanını ve Yönetimini Zor Günler Bekliyor

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre'de Aday olan Osman Nuri Kabaktepe'nin İl Başkanı olurken İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu.
İşte AK Parti'nin İstanbul Yönetim kadrosu:
Asil Yönetim:
Osman Nuri Kabaktepe
Adem Yıldırım
Ahmet Kaan
Akın Bayram
Ali Sevinç
Ali Yazlı
Aydoğan Ahıakın
Barış Özerol
Bekir Aksu
Burcu Özer
Cahit Altunay
Cemal Sarıhan
Ebru Saraçoğlu
Elif Şahin Keleş
F.Zehra Şener
Fahri Şahin
Fatih Coşar
Fatih Öğün
Hüseyin Eroğlu
Furkan Leventoğlu
Giyasettin Gergin
Gülcan Keskin
Güler Yıldız
Halime Kökçe
Hüseyin Gündoğdu
İsmet Öztürk
Mahmet Habib Karaman
Mahmut Gürcan
Mahmut Rıdvan Nazırlı
Malik Ejder Batur
Tuncay Çokyaman
Mehmet Emin Özkaya
Mehmet Fatih Serdar
Mehmet Küçük
Muammer Birdal
Muhammed Emin Saraç
Neslihan Çakmak Memiş
Yavuz Aksoy
Osman Savul
Ömer Fuat Günday
Rabiya Kazak
Sabiha Uca
Selçuk Kar
Semiye Öztürk
Sevim Sayım Madak
Şengül Karslı
Vuslat Şimal Kafkasoğlu
Yıldız Konal Süslü
Yunus Fırat Aydın
Erol Bulut
Yedek yönetim:
Fatma Zeynep Şişman
Beyza Gül Gözen
Recep Aslıyüksek
Erdi Çapar
Onur Yalçınkaya
Yasin Yıldız
Ayşe Tuba Oral
Tuba Güllük Dengiz
Fikret Baydarman
Muhammed Talha Kor
Yusuf İmamoğlu
Burak Şükrü Umur
Muhammed Şirin
Nurullah Aktaş
Servet Yazıcı
Hüseyin Ekşi
Serkan Güleç
Elif Yaşaroğlu
Bahar Çavuş