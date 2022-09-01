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Yeneroğlu, Soylu'nun Suç Duyurusunu Adalet Bakanına Sordu

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında; SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına kaçışında etkili olduğu, Aleyna Çakır cinayetinde fail Ümit Can Uygun’un cezadan kurtulabilmesi için Adli Tıp raporunun Süleyman Soylu’nun talebi doğrultusunda hazırlandığı, Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun da Nevzat Kaya'yı Bataklık Dosyası’ndan çıkarmak için 5 milyon dolar istediği, bununla birlikte uyuşturucu ticaretinin de önünü açtığı gibi iddialarda bulunmuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 09:17
Yeneroğlu, Soylu'nun Suç Duyurusunu Adalet Bakanına Sordu
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bahsi geçen iddiaları reddederek, kendisini aklamak üzere hakkındaki bu iddiaların araştırılması için savcılığa başvurduğunu hatırlatarak bu başvurunun akıbetini Adalet Bakanı’na sordu. Yeneroğlu, Soylu’nun gerçekten hakkındaki iddiaların araştırılması için bir başvurusunun olup olmadığı konusunda şüphelerin olduğunu ve eğer böyle bir başvuru yapmışsa aradan geçen 16 aya rağmen gerekli soruşturmaları yürütmeyen savcıların görevi ihmal etmiş olacağını vurguladı.

Yeneroğlu, Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

1- İçişleri Bakanı’nın yaptığını iddia ettiği suç duyurusu üzerinden 16 ay gibi bir süre geçmekle başvuru hakkında herhangi bir adli işlem yapılmış mıdır?

2- Adli işlem yapıldıysa soruşturma hangi aşamadadır?

3- Eğer yapılmadıysa bu kadar uzun bir süre geçmesine karşın bu çok ciddi iddialar neden soruşturulmamaktadır? Savcılık tarafından, İçişleri Bakanı’nın suç duyurusunun gereği yerine getirilmiyorsa görevini ihmal eden savcılar hakkında HSK harekete geçecek midir?

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker’den aylık 10.000 ABD Doları alan milletvekilinin kim olduğu konusunda Cumhuriyet Savcılığına gerçekten herhangi bir bilgi vermiş midir?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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