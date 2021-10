YARGIDAKİ İKTİDAR KORKUSUNA KARŞI KANUN TEKLİFİ

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP iktidarının yargı üzerindeki etkisini

azaltmak için harekete geçti. Tanal, hakim ve savcılara coğrafi ve mesleki teminat sağlanması

için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Söz konusu kanun teklifiyle, hakim ve

savcılara verecekleri kararların sonucunda “başıma bir şey gelir mi?” diye düşünmeden, adil

ve hukuki yargılama yapmalarını sağlamak ve vatandaşa kanunlarla tanınan adil yargılanma

hakkının ihlal edilmemesi amaçlanıyor.

Teklifin yasalaşması halinde hakim ve savcılar, kendi rızaları olmadan veya görev süreleri

dolmadan bulundukları yerden başka bir yere tayin edilemeyecek.

“HER AN İHRAÇ EDİLECEKMİŞ, GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLECEKMİŞ

KORKUSU…”

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, iktidarın yargıya yönelik

etkisine dikkat çekildi.

Hâkim ve savcıların yaşadıkları sorunların çözümü, uygulanan baskılar yüzünden adil ve

tarafsız kararlar vermelerinin önündeki engellerin kaldırılarak herkes için adalet

sağlanmasının hedeflendiğinin altı çizildi.

Mesleğe yeni başlayan hâkim ve savcıların kendilerini mesleki anlamda güvende

hissetmediklerinin vurgulandığı gerekçede, hakimlerin her an ihraç edilecekmiş, görev yerleri

değiştirilecekmiş korkusu sonucu verdikleri kararların, vatandaşların yargıya olan güvenini

sarstığı belirtildi.

Gerekçede şunlar kaydedildi: “Hâkim ve savcılarımıza gerekli mesleki teminatlar verildiği

takdirde mesleki açıdan kendilerini daha güvende hissedecekleri için bağımsız ve adil kararlar

vermeleri mümkün olacaktır. Bir hâkim veya savcının bağımsız ve adil bir karar verebilmesi,

önüne gelen dosyanın taraflarına değil, dosyanın esasına yoğunlaştığı takdirde mümkündür.

Eğer ki hâkim veya savcı, dosya üzerinde gerekli işlemleri yaparken adaleti, eşitliği ve

hukuku değil de ‘başıma bir şey gelir mi?’ sorusuna odaklanıyorsa, o ülkede adaletin arpa

boyu kadar yol gidemeyeceği aşikardır. Kanunlarla vatandaşa tanınan adil yargılanma

hakkının ihlal edilmemesi için hakimler ve savcılarımıza coğrafi ve mesleki teminatlar

sağlanmak zorundadır.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)