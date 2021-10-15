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YARGIDAKİ İKTİDAR KORKUSUNA KARŞI KANUN TEKLİFİ

CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal, AKP iktidarının yargı üzerindeki etkisini azaltmak, hakim ve savcıların karar verirken “başıma bir şey gelir mi?” diye kaygılanmalarına son vermek amacıyla Meclis’e kanun teklifi sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2021 Cuma 11:04
YARGIDAKİ İKTİDAR KORKUSUNA KARŞI KANUN TEKLİFİ
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP iktidarının yargı üzerindeki etkisini
azaltmak için harekete geçti. Tanal, hakim ve savcılara coğrafi ve mesleki teminat sağlanması
için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Söz konusu kanun teklifiyle, hakim ve
savcılara verecekleri kararların sonucunda “başıma bir şey gelir mi?” diye düşünmeden, adil
ve hukuki yargılama yapmalarını sağlamak ve vatandaşa kanunlarla tanınan adil yargılanma
hakkının ihlal edilmemesi amaçlanıyor.
Teklifin yasalaşması halinde hakim ve savcılar, kendi rızaları olmadan veya görev süreleri
dolmadan bulundukları yerden başka bir yere tayin edilemeyecek.
“HER AN İHRAÇ EDİLECEKMİŞ, GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLECEKMİŞ
KORKUSU…”
CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, iktidarın yargıya yönelik
etkisine dikkat çekildi.
Hâkim ve savcıların yaşadıkları sorunların çözümü, uygulanan baskılar yüzünden adil ve
tarafsız kararlar vermelerinin önündeki engellerin kaldırılarak herkes için adalet
sağlanmasının hedeflendiğinin altı çizildi.
Mesleğe yeni başlayan hâkim ve savcıların kendilerini mesleki anlamda güvende
hissetmediklerinin vurgulandığı gerekçede, hakimlerin her an ihraç edilecekmiş, görev yerleri
değiştirilecekmiş korkusu sonucu verdikleri kararların, vatandaşların yargıya olan güvenini
sarstığı belirtildi.
Gerekçede şunlar kaydedildi: “Hâkim ve savcılarımıza gerekli mesleki teminatlar verildiği
takdirde mesleki açıdan kendilerini daha güvende hissedecekleri için bağımsız ve adil kararlar
vermeleri mümkün olacaktır. Bir hâkim veya savcının bağımsız ve adil bir karar verebilmesi,
önüne gelen dosyanın taraflarına değil, dosyanın esasına yoğunlaştığı takdirde mümkündür.
Eğer ki hâkim veya savcı, dosya üzerinde gerekli işlemleri yaparken adaleti, eşitliği ve
hukuku değil de ‘başıma bir şey gelir mi?’ sorusuna odaklanıyorsa, o ülkede adaletin arpa
boyu kadar yol gidemeyeceği aşikardır. Kanunlarla vatandaşa tanınan adil yargılanma
hakkının ihlal edilmemesi için hakimler ve savcılarımıza coğrafi ve mesleki teminatlar
sağlanmak zorundadır.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.10.2021 11:09
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