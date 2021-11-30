Vatan partisi'nden kurtuluş parkı protokolüne tepki: “kurtuluş parkı'nı özel kâr sistemine teslim etmeyeceğiz”

Açıklamayı yapan Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, "Vatan Partisi, bu rant planına, bu peşkeş operasyonuna izin vermeyecektir. Sessizce yürütülen bu süreci Ankaralılara ve Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz. Tüm Ankaralıları Kurtuluş Parkımıza birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kurtuluş Parkını, kamunun malını, özel kar sistemine teslim etmeyeceğiz" dedi.

Ankara'nın simge mekanlarından Kurtuluş Parkı'yla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında imzalanan protokol, tartışmalara neden olmuştu. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da imzalanan protokole ilişkin Kurtuluş Parkı'nda açıklama yaptı. Açıklamaya Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve partililer de katıldı.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, "Sayın Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’mızın en güzide parklarından birisi olan, Ankara halkının gözde nefes alma mekanı, kentin simgelerinden Kurtuluş Parkımızı özel bir kurum olan TED Üniversitesi’ne peşkeş çekme planları içerisine girmiştir. 2021 Haziran ayında ABB Meclisi tarafından maalesef Belediye Meclisindeki bütün siyasi partilerin oyunla geçen bu plan, Mansur Yavaş ve TED Üniversitesi imzalı bir protokolle son haline kavuşmuştur. Bu protokolü meşrulaştırma açıklamaları yapan belediye yetkilileri, parkın verimsizliğini anlatıyorlar. Neredeyse, Kurtuluş Parkından kurtulmak istiyorlar! Oysa Kurtuluş Parkı Ankaralının sevgilisidir. Düzenlidir, neşelidir, güvenlidir, huzurludur. Ailelerin, gençlerin, öğrencilerin haftanın her günü büyük mutluluklarını paylaştığı alandır." ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR RANT PLANI'

Tokgöz şöyle davem etti: "Koca belediyenin Kurtuluş Parkı’na iyileştirme ve yenileme çalışması yapacak gücü yok mudur? Belediye’de güvenlik görevlisi kalmamış mıdır? Büyükşehir’in imkanları Kurtuluş Parkına yetmiyor mu? Sorunları TED Üniversitesi mi çözecektir? Bunlar, masaldır. Sokak tabelalarının rengini halka sormayı akıl eden belediye, Kurtuluş Parkı hakkında karar verirken onun esas sahibi olan Ankara halkına sormuş mudur? Kurtuluş Parkı üzerinde oynanan oyun kamu malını özel sektöre peşkeş çekmekten ibarettir. Parkın eksiklerinden dem vurarak bu durumu gizleme çabaları nafiledir. Mansur Yavaş ve TEDÜ arasında imzalanan protokolde üniversiteye parkın içerisine yapılar yapma ve işletmeler açma yetkisi verilmiştir. Üniversitenin ihtiyacı olan derslikleri inşa etme hükmü koyulmuştur. Protokole uygun olarak parkın merkezinde bulunan spor sahaları, buz pateni pisti şu an yıkılmış durumdadır. Alan resmen bir özel üniversite için temizlenmiştir. TED Üniversitesi ihtiyacı olan derslikleri hangi hakla Kurtuluş Parkı’nın göbeğine inşa edecektir? Hangi hukukla parkın içerisinde çay, kahve satışı yapacaktır? Kamucu belediye anlayışı Ankaralının sporunu yaptığı, çocuklarını buz patenine götürdüğü tesisleri en güzel şekilde yeniden yapar ve özel işletmelere devretmeden belediye eliyle yönetir ve halkına en nitelikli hizmeti sunar. Bunu yapmak yerine, Kurtuluş Parkı’nın eksiklerini bir özel üniversite eliyle gidermek için protokol imzalamak sadece bir acizlik gösterisi değil, büyük bir rant planıdır"

'DERHAL ARANIZDAKİ PEŞKEŞ PROTOKOLÜNÜ İPTAL EDİN'

"Vatan Partisi, bu rant planına, bu peşkeş operasyonuna izin vermeyecektir" diyen Deniz Tokgöz, "Sessizce yürütülen bu süreci Ankaralılara ve Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz. Tüm Ankaralıları Kurtuluş Parkımıza birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kurtuluş Parkını, kamunun malını, özel kar sistemine teslim etmeyeceğiz. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve TED Üniversitesi yönetimine sesleniyoruz: Derhal aranızdaki peşkeş protokolünü iptal edin! Kurtuluş Parkı üzerindeki rant planlarından dönün! ABB Meclisindeki siyasi partilere sesleniyoruz: Bu konuyu tekrar gündeme getirin ve protokol yetkisini derhal iptal edin! Ankara, Mustafa Kemal Atatürk’ün şehridir. Cumhuriyet devriminin başkentidir. Ankara’nın mirası kamuculuk mirasıdır. Ankara ancak kamucu bir yönetimle hak ettiği değeri görecektir. Bundan önceki yönetimleri rantçı olmakla eleştirip göreve geldiğinde aynı anlayışı devam ettirenlerin düzeni sona ermektedir. Sistem siyaseti halkın nefesine kadar özelleştirme peşindedir. Fakat Türkiye’nin önündeki sorunlar aynı Kurtuluş Parkımızın sorunları gibi kamucu ve devrimci anlayışlarla çözülecektir. Vatan Partisi olarak Kurtuluş Parkımızı korumak için gereken mücadeleyi vereceğiz. Ankara’da ve Türkiye’de halkçı çözümlerin iktidarını kurmak için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)