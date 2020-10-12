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Vatan Partisi'nden Kore İşçi Partisi'ne Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 75'inci yıl dönümü nedeniyle Kore İşçi Partisi Başkanı Kim Jong Un'a kutlama mesajı gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2020 Pazartesi 09:23
Vatan Partisi'nden Kore İşçi Partisi'ne Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
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Mesajda şu ifadeler kullanıldı: 

"Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 75'inci yıl dönümünü en içten dayanışma duygularımızla kutluyoruz. 10 Ekim 1945’te Kim İl Sung’un önderliğinde kurulmuş olan Kore İşçi Partisi’yle Vatan Partisi emperyalist hegemonyaya karşı mücadelede hep omuz omuza yer almıştır. Yükselen Asya Çağı’nda sizlerin Asya’nın Doğusunda, bizlerin de Asya’nın Batısında sürdürmekte olduğumuz bu mücadelelerin yeni başarılara ulaşacağına kuşkumuz yoktur.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner 

"Ülkenizin bağımsızlık ve onurunu korumada gösterdiğiniz kararlı tutum, bütün dünyaya çağımızın özünü yansıtan bir örnek oluşturmaktadır. Sosyalizmde ısrar ederek ulusunuzun refahını geliştirme mücadelenizi ve Kore’nin yeniden birleştirilmesi hedefiyle yürüttüğünüz girişimleri Vatan Partisi olarak sonuna kadar destekliyoruz.

"Halklarımız arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesi amacıyla bu mücadelelerde elde ettiğiniz başarıların Türkiye’de tanıtılması, Partimizin gündemindeki yerini hep korumuştur. Asya Çağı’nın yükselmesi, insanlığın büyük ortak hedefine doğru ilerlemesini yansıtmaktadır. Bu süreçte partilerimiz arasında uzun bir geçmişe dayanan dostluk ve işbirliğinin daha güçleneceğine olan inancımız tamdır. Partinize yeni ve büyük başarılar dileyerek saygılarımızı sunarız."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı( İTHA)

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