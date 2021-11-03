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Vatan Partisi, İmran Khan’ın Partisiyle Görüştü

Vatan Partisi, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın liderlik ettiği iktidarda bulunan “Pakistan Tehreek-e-Insaaf” (PTI – Pakistan Adalet Hareketi) heyeti ile bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2021 Çarşamba 09:10
Vatan Partisi, İmran Khan’ın Partisiyle Görüştü
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Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan’ın başkanlık ettiği Vatan Partisi
heyeti, PTI enformasyon sekreteri Ahmed Jevad’ın başkanlık ettiği PTI heyetini
ağırladı. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra, Asya’daki siyasi
gelişmeler değerlendirildi.
Görüşmede iki parti arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde ilerletilmesi
kararlaştırıldı. Türkiye ve Pakistan arasında siyasi, ekonomik ve kültürel
alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabakata
varıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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