Vatan Partisi, İmran Khan’ın Partisiyle Görüştü

Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan’ın başkanlık ettiği Vatan Partisi
heyeti, PTI enformasyon sekreteri Ahmed Jevad’ın başkanlık ettiği PTI heyetini
ağırladı. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra, Asya’daki siyasi
gelişmeler değerlendirildi.
Görüşmede iki parti arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde ilerletilmesi
kararlaştırıldı. Türkiye ve Pakistan arasında siyasi, ekonomik ve kültürel
alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabakata
varıldı.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)