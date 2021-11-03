Vatan Partisi, İmran Khan’ın Partisiyle Görüştü

Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan’ın başkanlık ettiği Vatan Partisi

heyeti, PTI enformasyon sekreteri Ahmed Jevad’ın başkanlık ettiği PTI heyetini

ağırladı. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra, Asya’daki siyasi

gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede iki parti arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde ilerletilmesi

kararlaştırıldı. Türkiye ve Pakistan arasında siyasi, ekonomik ve kültürel

alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabakata

varıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)