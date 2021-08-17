Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İşbirliği Sempozyumu’nda Konuşma Yaptı

Suudi Prens Turki Bin Faisal Bin Abdulaziz Al Suad'ın başkanı olduğu Suudi Arabistan Krallığı Kral Faysal Araştırma ve İslami Araştırmalar Merkezi, Prof. Hamid Al Hamid MK Al Naimiy'nin rektörü olduğu Sharjah Üniversitesi, Prof. Xie Fuzhan’ın başkanı olduğu Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) ve Prof. Li Xinfeng'in başkanı olduğu CASS Batı Asya ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği konferansa, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de davet edildi.

Sempozyuma Arap dünyası dışında Türkiye'den davet edilen tek şahsiyet Doğu Perinçek oldu.

Çin ve MENA(Ortadoğu Kuzey Afrika) ülkeleri arasında; COVID-19'a karşı işbirliği, teknolojik yeniliklerde işbirliği, kültürel işbirliği, güvenlik işbirliği konuşulduğu sempozyumda; Suudi Krallığı Faysal İslami Araştırma Merkezi Başkanı Prens Türki Bin Faysal, Çin Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhai Jun, Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu Temsilcisi Li Chengwen, Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) Başkanı Xie Fuzhan, Filistin Çin eski Büyükelçisi Moustapha Sapharin, Eski Rektörü Pekin Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Zhou Lie, Ürdün Çin Büyükelçisi Hussam A.G.Al Husseini, Çin Arap Enstitüsü Direktörü Li Shaoxian, BAE Çin Büyükelçisi Ali Obaid Ali Al Yabhouni Al ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katılımcılara seslendi.

Sempozyumu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile birlikte KKTC eski Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf ve Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi İbrahim Avidzba da takip etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) Başkanı Xie Fuzhan yaptı. Fuzhan, Batı Asya’daki Arap ülkelerinin dayandığı medeniyet mirası ile Çin’in medeniyet mirasının çok köklü olduğuna ve bu köklü medeniyetlerin işbirliğini kuvvetlendirmesi gerektiğine yönelik vurgularda bulundu.

Toplantıda Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhai Jun da konuşma gerçekleştirdi. Jun, Çin’in Batı Asya’daki sorunlara karşı kayıtsız kalmadıklarını özellikle Filistin sorununu fazlaca önemsediğini belirtti.

Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu Temsilcisi Li Chengwen ise Batı Asya’daki sorunların ABD’nin sorumsuz davranışları sebebiyle filizlendiğini ve Batı Asya devletleri arasında böylesine büyük sorunlar olmadığını vurguladı.

Suudi Krallığı Faysal İslami Araştırma Merkezi Başkanı Prens Türki Bin Faysal da Çin ile 70 yıldır ilişkileri olduğuna dikkat çekerek bu ilişkinin tam bir birlik içinde sürdürülmesi gerektiğinden bahsetti.

2. oturumda konuşma yapan Vatan Partisi Genel Başkanı, ABD’nin Türkiye’ye karşı açtığı yeni tipte savaşa dikkat çekti.

“TÜRKİYE BUGÜN ABD’NİN YENİ TİPTE BİR SAVAŞINA KARŞI MÜCADELE ETMEKTEDİR”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Temmuz sonlarından bu yana Türkiye’de 302 ayrı yerde orman yangını kundaklanmıştır.

ABD, PKK terör örgütü eliyle Türkiye’nin en verimli turizm ve tarım bölgelerinde orman yangınları kundaklayarak, Türkiye ekonomisini ciddî bir yıkıma uğratma peşindedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2015 yılından itibaren hem dış cephede hem de iç cephede ABD emperyalizmi ile savaştığına dikkat çeken Perinçek, “2016 yılı 15-16 Temmuz gecesi ABD’nin NATO ülkelerinde örgütlediği Gladyo denen silahlı örgütlenmesinin darbesi, Türk Ordusunun ve halkın silahlı mücadelesiyle ezildi. 24 Ağustos 2016’da başlayan sınır ötesi harekâtlarla ABD ve İsrail’in Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde oluşturduğu Doğu Akdeniz’e açılan koridoru silahla yardı. 2018 yılı Eylül ayında Türkiye, Irak, İran ve Suriye gibi Batı Asya devletleri işbirliği yaparak ABD ve İsrail’in Irak’ın kuzeyinde sözde “Kürdistan” aslında İkinci İsrail’in bağımsızlığını ilan etme girişimini silahla bozguna uğrattılar.”dedi.

“DOĞU AKDENİZ’DE ABD PLANINI BOZAN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’DİR, TÜRK ORDUSUDUR VE DONANMASIDIR”

ABD’nin İsrail’i yanına alarak Filistin Devleti ve milletine yönelttiği işgal ve saldırı harekâtları bütün dünyaca biliniyor diyen Perinçek, “Bunun yanında “Kürdistan” adı altında “İkinci İsrail” kurma girişimi de yine ABD-İsrail ikilisinin marifetidir. İsrail’i üçüncü olarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta da ABD ile birlikte görüyoruz. ABD, İsrail ve Yunanistan, Noble Dina ve Nemesis tatbikatlarıyla namlularını Türkiye’ye çevirmiş bulunuyorlar. Çünkü Doğu Akdeniz’de ABD planını bozan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir, Türk Ordusudur ve donanmasıdır. ABD, Türk Ordusu’nu Kuzey Kıbrıs’tan atmak, Kıbrıs’ı batmayan bir uçak gemisi olarak kullanmak peşindedir. Kıbrıs adası, Kuzey Afrika’dan Süveyş Kanalı ve Hürmüz Boğazına kadar stratejik önemdeki alanı, dahası Asya ülkelerini tehdit edebilecek bir konuma sahiptir.”diye konuştu.

“İNSANLIK CEPHESİNİN HER MEVZİSİNDE BİRLİKTE OLMAK GÖREVİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

ABD-İsrail eksenli tehdidin hangi ülkeyi hedef aldığını ABD’nin üslerinin gösterildiği harita üzerinden anlatan Vatan Partisi Genel Başkanı, Görüldüğü gibi Türkiye, ABD’nin kurduğu üslerle kuşatılmış durumdadır. Tam bu noktada ABD’nin sözde “Kürdistan” ve sözde “Doğu Türkistan” girişimlerinin aynı planın parçası olduğunu saptamak ufkumuzu açacaktır. Bu iki girişim, Çin’i dünya ile buluşturan Kuşak Yol Girişimi’ni kesiyor. Yine Doğu Akdeniz, Kuşak Yol’un Akdeniz güzergâhı üzerindedir. ABD’nin açtığı geniş cephe, ABD yenilgisinin zeminini oluşturuyor. Biz bu geniş cephede bulunan ülkeler, insanlık cephesinin her mevzisinde birlikte olmak göreviyle karşı karşıyayız.” sözlerine yer verdi.

ABD’nin ihtirasları ile gücü arasında büyük bir uyumsuzluk olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı, Bu fırsatı ancak birleşerek ve cephemizi ortak tehditlere dönerek hayata geçirebiliriz diyerek sempozyumun karar tasarısında yer alması için madde önerilerinde bulundu. Vatan Partisi Genel Başkanı’nın önerdiği maddeler şu şekilde;

-İsrail’in ABD güdümlü saldırılarına karşı bütün olanaklarımızla Filistin Devletinin ve halkının yanındayız. Toprakları bütünleşmiş, başkenti Kudüs olan, sınırları Filistin milleti tarafından belirlenecek, bağımsız Filistin Devleti, bölge barışının güvencesi olacaktır.

-ABD’nin terör örgütleri aracılığıyla yürüttüğü “Kürdistan” ve “Doğu Türkistan” girişimlerine karşı Türkiye’nin, Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. PKK, FETÖ ve Doğu Türkistan İslamî Partisi gibi terör örgütlerinin temizlenmesi bütün bölge ülkelerinin yararınadır.

-Barışı ve gelişmeyi tehdit eden ABD ve NATO üslerinin tasfiye edilmesi ve terör örgütlerinin temizlenmesi için işbirliği ve dayanışmada kararlıyız.

-Libya’nın toprak bütünlüğünün sağlanması, Doğu Akdeniz’de güvenliğin önemli bir unsurudur. Libya petrolleri Libya halkınındır.

-Kuzey Afrika, Batı Asya ve bütünüyle Asya ülkelerine yönelik yaptırım ve ambargoların kaldırılmasına omuz vermek, bütün bölge ülkelerinin ortak görevidir.

-ABD’nin özellikle petrol üreten ülkelere ve bütün dünya ülkelerine karşı haraç sistemi olan Dolar Saltanatının yıkılması ve ticaretin serbestçe millî paralarla yapılmasına yönelik uygulamaları destekliyoruz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)