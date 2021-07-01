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Ülkemiz Bir Erken Genel Seçime Gebe Gibi…

Her ne kadar sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP genel başkanı Dr.Devlet Bahçeli seçim isteyenlere iyi bir göz ile bakmazsa da siyasi sokak röportajlarının ilk kanalı olan İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalımız aile her gün ülkemiz seçmenin % 20 sini barındıran İstanbul’umuzun bir ilçesinde yüzlerce seçmene sizce ülkemizin bir erken genel seçime ihtiyacı var mı yok mu sorumuza cevap verenlerin % 60’ından fazlası EVET ACİL Olarak bir erken genel seçim lazım diyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 10:16
Ülkemiz Bir Erken Genel Seçime Gebe Gibi…
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PATRON SEÇMEN İSE KİMSE PATRONA RAĞMEN İŞ YAPAMAZ…

Biz seçimi beş sene için yaptık daha iki senemiz varken seçim meçim yok demek adil doğru ve yerinde bir tespit değil. Neden mi bunu söylüyorum hemen anlatayım …

Haziran 2018 genel  seçiminden bu yana köprünün altında dünyayı derinden etkileyen bir KOVİD 19 belası ile karşı karşıyayız. Kimi seçmen hükümet süreci güzel yönetti derken kimisi bizi perişan etti diyebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce defalarca kendisi İstanbul’u kaybeden  Türkye yi kaybeder demişti.

Ak Parti 31 Mart 2019 yerel  yönetim seçimlerinde İstanbul’u,Ankara’yı, Adana’yı, Antalya’yı ve Mersin’i’ kaybetti. CHP yada diğer adı ile Millet  ittifakın seçim istemesi kadar normal bir şey yok.

Kaldı ki onlar değil sokaktaki halk erken seçim istiyor onlarda seçmen adına talepte bulunuyor.

Bizzat kendim İstanbul sokaklarında halka sizce ülkemizin bir erken genel seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soruyorum. % 60’ı hemen acilen seçim diyor. Önemli bir kısmı da  2023’ de olsa gençler daha çok oy kullanır diyerek erken seçim olmasın diyor.

Kimse başkanlık sisteminde erken seçim olmaz demesin.Hiç bir sistem ALLAH yapısı değil. Patron yani halk isterse her zaman her şey olur. Bunu söylerken de iktidar kaybetsin yeni birisi gelsin düşüncesi ile de söylemiyorum. Eğer halk yine oy verecekse de mevcut iktidar daha güçlü bir şekilde ülkeyi yönetir. Zaten kendisine güven hükümete seçiş meçim yok demez hadi HODRİ MEYDAN der.

Sözün özü ne Erdoğan’ın demesi ile nede Bahçeli’nin demesi ile halkın talebi görmezden gelinemez.

Erdoğan ve Bahçeli belki Haziran 2023’e kadar muhalefet büyükşehirlerde iyi bir yönetim sergileyemez ve bizde yeniden seçimi kazanırız hesabı yapıyor olabilir.

Sayın Devlet Bahçeli % 11 oyu ile Hükümete her dediğini yaptırdığı için tabi ki erken seçim istemez.Şu an bir seçim yapılsa MHP’nin oyu % 6 veya en fazlası % 7 olur.

Sayın Bahçeli 2018’de % 11 Oy almış bugün seçim olsa o zamanın yarısı oy alıyor ama dediği her şey anında yapılıyor. Tabi erken seçim istemez…

Bunu kendi kafam da söylemiyorum.İstanbul’da oyu bu oranda bile değil ama Türkiye de  zar zor bu kadar oy alabilir.

Ak Parti’nin şu an İstanbul’a oy oranı ile % 24 ile 26 arasında sokak röportajlarımızda ortaya çıkan oran bu…

Halkın beklentisi acil bir erken seçim… Kasım 2021’de imkan var ise seçimin olması yok ise Mart –Nisan 2021’de olması hükümetlerin patronu olan halkın isteğidir…

SEÇİM İSTEMEK HAİNLİK DEĞİL BİR HAKTIR…

İstanbul Times /  Hüseyin Çetiner

Son Güncelleme: 01.07.2021 10:26
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