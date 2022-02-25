Ukrayna’daki can da Suriye’deki değil mi?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Ukrayna krizi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gelinen noktadan yaşananlardan ve kaybedilen canlardan dolayı tüm insanlık adına çok üzgün olduğunu ifade eden BTP lideri, arabuluculuk ve Montrö konusunda uyarılarda bulundu.

Hüseyin Baş, Türkiye’nin arabuluculuk girişimleriyle ilgili olarak, “Arabulucu olmak iyi hoş da arada kalmak iyi bir şey değil. Arayı bulacağız derken arada kaynamayalım. Kavgalarda en çok dayağı aradaki yer” ifadelerini kullandı.

Montrö’nün önemini bir kez daha anladık

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ne kadar önemli olduğunun bugün bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken BTP Lideri, Kanal İstanbul hatırlatması yaparak şu ifadeleri kullandı.

“Eğer bugün Kanal İstanbul yapılmış olsaydı, Montrö tartışmaya açılabilir Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle İstanbul savaş alanına dönebilirdi. Yine Atatürk’ün bizi koruduğunu görüyoruz. Ne düzen kurmuş ki Montrö Sözleşmesi sayesinde ABD Karadeniz’e istediği gibi giremiyor.”

Suriye’deki insanın canı Ukrayna’da yaşayan kadar kıymetli değil mi?

BTP Lideri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda ise Ukrayna krizine sıra dışı bir yaklaşım gösterdi.

Dünya Ukrayna’ya kilitlenmişken İsrail’in gece yarısı bir kez daha Suriye’yi bombaladığına dikkat çeken Hüseyin Baş, ‘Dünya’nın neresinde insana zulüm varsa kahrolsun o zalim.’ İfadelerini kullandı.

İşte BTP Liderinin o paylaşımları;

-Rusya Ukrayna’ya şunu yapıyor bunu yapıyor derken, gece saat 3, İsrail Şam’ı bombalıyor ve hiç kimse ses çıkarmıyor. Dünya’nın neresinde insana zulüm varsa kahrolsun o zalim.

-Ve insanımız seçimlerini yaparken bu insanlık dışı düzeni yok edecek yüreği olan insanlarla yürüsün. Çok üzgünüm Suriye insanı adına, Ukrayna insanı adına, Rusya insanı adına, kısaca insanlık adına…

-Rusya yaptığı zaman ayağa kalkıp İsrail yaptığı zaman sessiz kalırım politikası izleyene asla iyi gözle bakmam. Tüm analistler ve siyasetçiler şunu bilsin; Dünyada imtiyazlı 2 devlet vardır. Biri İngiltere, diğeri İsrail. Bunun yanlışlığı haykırılmalı.

-Ukrayna’da yaşananlara ben de üzülüyorum ve insan hakları adına insanların ölmesine veya ölecek olmasına asla katlanamıyorum. Ama Suriye’deki insanın canı Ukrayna’da yaşayan kadar kıymetli değil tiyatrosuna da ortak olamam.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)