banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.883,97
ALTIN
864,40
DOLAR
14,06
STERLİN
18,89
EURO
15,77
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ Olarak Çalışıyor”
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik...
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den...
Esenyurt, çevre korumada en başarılı 2. Belediye oldu
Esenyurt, çevre korumada en başarılı...
Op. Dr. Ömer SAĞLAM Kulak, Burun, Boğaz İle Alakalı Önemli Konulara Değindi :
Op. Dr. Ömer SAĞLAM Kulak,...

Ukrayna’daki can da Suriye’deki değil mi?

-Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Ukrayna krizini değerlendirdi. -Montrö anlaşmasının önemini bugün bir kez daha anlıyoruz diyen BTP Lideri, kaybedilen canlardan dolayı tüm insanlık adına çok üzgün olduğunu ifade ederken, İsrail’in Suriye’ye yaptığı yeni saldırıları da hatırlattı ve ‘Ukrayna’daki can da Suriye’deki can değil mi? Dünya’nın neresinde insana zulüm varsa kahrolsun o zalim’ ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 09:27
Ukrayna’daki can da Suriye’deki değil mi?
banner171

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Ukrayna krizi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gelinen noktadan yaşananlardan ve kaybedilen canlardan dolayı tüm insanlık adına çok üzgün olduğunu ifade eden BTP lideri, arabuluculuk ve Montrö konusunda uyarılarda bulundu.

Hüseyin Baş, Türkiye’nin arabuluculuk girişimleriyle ilgili olarak, “Arabulucu olmak iyi hoş da arada kalmak iyi bir şey değil. Arayı bulacağız derken arada kaynamayalım. Kavgalarda en çok dayağı aradaki yer” ifadelerini kullandı.

Montrö’nün önemini bir kez daha anladık

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ne kadar önemli olduğunun bugün bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken BTP Lideri, Kanal İstanbul hatırlatması yaparak şu ifadeleri kullandı.

“Eğer bugün Kanal İstanbul yapılmış olsaydı, Montrö tartışmaya açılabilir Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle İstanbul savaş alanına dönebilirdi. Yine Atatürk’ün bizi koruduğunu görüyoruz. Ne düzen kurmuş ki Montrö Sözleşmesi sayesinde ABD Karadeniz’e istediği gibi giremiyor.”

Suriye’deki insanın canı Ukrayna’da yaşayan kadar kıymetli değil mi?

BTP Lideri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda ise Ukrayna krizine sıra dışı bir yaklaşım gösterdi.

Dünya Ukrayna’ya kilitlenmişken İsrail’in gece yarısı bir kez daha Suriye’yi bombaladığına dikkat çeken Hüseyin Baş, ‘Dünya’nın neresinde insana zulüm varsa kahrolsun o zalim.’ İfadelerini kullandı.

İşte BTP Liderinin o paylaşımları;

-Rusya Ukrayna’ya şunu yapıyor bunu yapıyor derken, gece saat 3, İsrail Şam’ı bombalıyor ve hiç kimse ses çıkarmıyor. Dünya’nın neresinde insana zulüm varsa kahrolsun o zalim.

-Ve insanımız seçimlerini yaparken bu insanlık dışı düzeni yok edecek yüreği olan insanlarla yürüsün. Çok üzgünüm Suriye insanı adına, Ukrayna insanı adına, Rusya insanı adına, kısaca insanlık adına…  

-Rusya yaptığı zaman ayağa kalkıp İsrail yaptığı zaman sessiz kalırım politikası izleyene asla iyi gözle bakmam. Tüm analistler ve siyasetçiler şunu bilsin; Dünyada imtiyazlı 2 devlet vardır. Biri İngiltere, diğeri İsrail. Bunun yanlışlığı haykırılmalı.

-Ukrayna’da yaşananlara ben de üzülüyorum ve insan hakları adına insanların ölmesine veya ölecek olmasına asla katlanamıyorum. Ama Suriye’deki insanın canı Ukrayna’da yaşayan kadar kıymetli değil tiyatrosuna da ortak olamam.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sn.Davutoğlu Ukrayna-Rusya Krizine ilişkin Açıklamaları.
Sn.Davutoğlu Ukrayna-Rusya Krizine ilişkin Açıklamaları.
ALİ BABACAN: ‘İttifakın doğru adı ‘Cumhur İttifakı’ değil, ‘Kriz İttifakı’dır’
ALİ BABACAN: ‘İttifakın doğru adı ‘Cumhur İttifakı’ değil, ‘Kriz İttifakı’dır’
Gelecek partisi’nden sokak ekonomisi için ‘seyyar satıcılar çalıştayı’
Gelecek partisi’nden sokak ekonomisi için ‘seyyar satıcılar çalıştayı’
Başkan Parlar Başkan Kaftancıoğlu'nu Zi̇yaret
Başkan Parlar Başkan Kaftancıoğlu'nu Zi̇yaret
DEVA PARTİSİ: ‘Hekimlerin iş bırakma eylemini destekliyoruz’
DEVA PARTİSİ: ‘Hekimlerin iş bırakma eylemini destekliyoruz’

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169