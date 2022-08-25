Türkiye’nin Meseleleri Sandığa Sığacak Basitlikte Değil

Türkiye'de birden fazla siyasi hareketin bu ortamda yan yana gelip, "Biz başka güçlerin gölgesi üzerimize düşmeden, düzen değişikliği arayışı içerisinde olan ve emekçi halka gerçek bir alternatif sunabiliriz. Biz buradayız" demesinin önemli olduğuna vurgu yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bu düzende insanların her geçen gün daha da umutsuzluğa kapıldığını ifade etti ve birliğin amaçlarından birinin de insanlara bu düzene alternatif başka bir düzen olduğuna ikna etmek olduğunu belirtti.

Sosyalist Güç Birliği görüşmelerinin seçimler nedeniyle başlamadığını söyleyen Okuyan, birliğin Türkiye'de bir alternatif yaratmak, emekçi halkın yaşadığı mevcut sorunlara örgütlü mücadeleyle yanıt üretmek amacıyla bir araya geldiğini belirtti. TKP Genel Sekreteri açıklamalarına şöyle devam etti:

"Seçim de bunun bir parçası. Uyacağımızı taahhüt ettiğimiz bu çerçeve, tek tek her birimizi her açıdan ifade etmiyor. Dolayısıyla bu metinde “Şöyle eksikler var” eleştirilerinin bir kısmına hak vermek de mümkün. Öte yandan örgütlü bir insan değil, Türkiye’de bir yurttaş olarak söyleyeyim bunu, bu metin Türkiye’nin hem temel meselelerini tarif ediyor hem de çözüm yolunu işaret ediyor. Bizim hareket zeminimiz bu. Önümüzde, seçimler dahil, birçok bilinmeyeni içeren ve özellikle seçimden sonra çok da zorlu geçeceği açık olan bir dönem açılıyor. Hangi seçim olursa olsun, cumhurbaşkanlığı veya parlamento seçimi, orada söyleyeceğimiz sözün bu metne uygun olması lazım. Laiklik, bağımsızlık, emekçi halkın çıkarlarını savunmak, kamuculuk. Bunlardan vazgeçemeyiz. İkincil olarak, AKP iktidarıyla mücadele. Bunu da taahhüt ediyoruz."

Türkiye siyasetinde sürekli “aldatıldık, kandırıldık” ifadelerine gönderme yapan Okuyan, “Türkiye’de AKP karşısında ikirciksiz davranan bir kuvvetiz. Başkaları gibi ‘aldatıldık’ demedik. Biz AKP’yi yeni kavramıyoruz, 20 yıl önce de bu tavırdaydık. Örneğin Millet İttifakı’ndaki bazı unsurlar gibi ‘3 yıl öncesine kadar iyiydi’ demiyoruz. Biz daha AKP iktidara gelmeden, AKP’yi teşhis etmiş bir oluşumuz” dedi.

“Halkın sabredecek gücü kalmadı”

Türkiye'yi önümüzdeki seçimlerde alınacak sonuçlardan bağımsız olarak seçim sonrasında da çok zor bir dönemin beklediğini söyleyen Okuyan, halkın bu hayat pahalılığı karşısında seçime kadar sabredecek gücü kalmadığını belirtti. "Biz sandıkta çözeriz" diyen herkesin yalan söylediğini belirten Okuyan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Öyle basit değil çözüm. Yani “Biz geliriz iktidara, sorunlar çözülür”, yok böyle bir şey. Bu halkı aldatmaktır. Biz halka şunu söylüyoruz: Gelin, güçlerimizi birleştirelim. Laik, bağımsız, kamu değerlerini ve toplumcu değerleri öne çıkaran bir ülke inşa edelim. Diyorlar ki, bu nasıl mümkün? Çok basit. Türkiye’de bu saydıklarımı istemeyenler, yüzde 2-3'lük bir azınlıktır. Bunun dışındaki büyük çoğunluğun çıkarları, saydığımız ilkelerde. Eğer biz bu toplumu bu ilkeler doğrultusunda ayağa kaldırırsak; Türkiye’nin temel meseleleri, sandıkta çözülmesi zor olan meseleler çözüme kavuşur. Biz seçime giderken bunu söyleyemeyiz. Halka yalan söyleyemeyiz.”

“Aynı gemide değiliz”

Ağırlıklı olarak Sosyalist Güç Birliği'nin konuşulduğu programa, birliğin çağrıcıları arasında yer alan Sol Parti'yi temsilen İsmail Hakkı Tonbul, Devrim Hareketi'ni temsilen Erçin Fırat ve TKH'i temsilen de Kurtuluş Kılçer katıldı. Programda ayrıca cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, muhalefetin durumu, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki durumu konuşuldu. TKP'nin 2023 Yeniden sloganına da değinen Okuyan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"100 yıl önce bu coğrafyada önemli bir şey yapıldı. Şimdi yeniden bir şey yapmamız gerekiyor ama önemli bir felsefeyle. 100 yıl öncesinin koşulları yok. Bugün Türkiye artık bir sanayi toplumu, gelişmiş bir kapitalist ülke. Az gelişmiş falan deniyor ama bayağı gelişmiş bir kapitalist sınıf var Türkiye’de. O sınıfın artık Türkiye’ye çektirdikleri yeter. Dolayısıyla bu ülkeden çaldıklarını geri alacağız. Onlarla aynı gemide falan değiliz. Onların gemisi batacak, bu halkın gemisi yüzecek."Sosyalist Güç Birliği nedir?

Türkiye Komünist Partisi, Devrim Hareketi, Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi'nin çağrısıyla 20 Ağustos günü kuruluş toplantısını yapan Sosyalist Güç Birliği, "Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/ örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz." diyerek yola çıktı.

İlk çağrıcıları arasında çok sayıda aydın ve sanatçı da bulunan Sosyalist Güç Birliği, kuruluş toplantısında "Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz" başlıklı bir metin de yayınlamıştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA