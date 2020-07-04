Türkiye ‘de 1923 den kalan seçim Sistemi ile Siyaset Olamaz

ÇETİNER:ÇARPIK VE ADALETSİZ SEÇİM SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNDÜM DEDİ…

Herşeyden önce bir partinin seçime girmesi için 81 ilin yarısından bir fazlasında teşkilatı olma zorunluluğu demokratik değil. Bunun hiçbir kimseye yararı da yok.

Pekala bir parti sadece genel merkezi ile bütün ülkeyi planlayarak seçimlere 5 ay çalışmalara başlar adaylarını duyurur ve seçime girebilmeli. Yeterli oyu alması halinde belediye başkanı ve vekil çıkarabilmelidir.

Belediye başkanı ve Milletvekili adayı olmak için neden sadece bir genel başkanın dediği olsun.

Başkan veya milletvekili çıkaracak bölgenin seçmeni T.C.kimlik numaraları ile digital ortamda oy kullanarak kimi aday yapacaklarsa onlar karar versin ve seçtikleri başkan veya vekile de hesap sorsun.

Genel başkanın iki dudağı arasında çıkan söz ile aday olan ve sçilen kişi neden halka samimi ve içten bir şekilde hizmet etsin ?

Halk her ne kadar sadece sandığa gidip oy vermişse de kime oy vereceğine kendisi karar vermemiştir.

BİR GARSON KURU FASULYE İSTEYEN MÜŞTERİSİNE BAMYA YEDİREMEZ…

Düşünsenize bir lokantaya gittiniz envai çeşit yemek var siz kuru fasulye pilav seviyorsunuz ve o yemekler var ama garson sizin masanıza bamya getirse siz tamam dermisiniz ?

Bence Hayır dur kardeşim ben daha sipariş vermedim kaldı ki ben bamya sevmem kuru fasulye ve pilav yiyeceğim demezmisiniz ?

İşte artık siyasi liderlerin yarı tanrı gibi falan kişiyi belediye başkan adayı filanca kişiyi de milletvekili adayı yaptık size düşen ise bizim seçtİğimiz kişiye formaliteden oy verip ya başkan yada vekil seçeceksiniz.

DÜNYANIN EN İYİ VE DONANIMLI İNSANI DA OLSA BU SEÇİM SİSTEMİNDE GENEL BAŞKANIN EL ETEĞİNİ ÖPTÜN MÜ YETER DER VE SEÇMENİ ADAM YERİNE KOYMAZ…

Düşünsel bazda da olsa Kırmızı Beyaz Parti (KBP) olarak insan onuruna yakışır bir şekilde seçmenin ve seçilenlerin başka birilerinin iki dudağı arasında bir yerlere gelmesi veya gelmemesi artık bu dönemde kabul görmemelidir.

Bu düşüncelerimize bugün uçuk ve uygulanamaz diyenler elbette çıkacaktır.

Ancak her yeni düşünce karşısında itiraz edenler olmuştur. Çok değil az bir süre sonra bu düşüncelerimizin hayata geçeceğini ifade etmek isterim.

Çünkü teknoloji ve gençlik artık daha özgür olmak istiyor. Eski dönemlerde zor şartlar altında yapılan bir çok çalışma bugün bir akıllı cep telefonu ile çok kolay ve rahatça yapılabiliyor.

Son olarak Kırmızı Beyaz Parti (KBP) olarak yetkillere artık eski kafalar ile ve kanunlar ile bir yere gelemezsiniz demek isterim.

Özetle herkesin dediği gibi “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” Bu durum siyasi partiler ve seçim yasası içinde geçerlidir.

Bekleyin görün … Bu dediklerimiz olduğu zaman bizlerde arkadaşlarımız ile beraber Kırmızı Beyaz Parti (KBP) olarak önümüze çıkarılmayan en az 41 ilde teşkilatlanma ve diğer ağır şartlar olmaz ise daha özgürlükçü siyasi gelişmeler olacaktır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)