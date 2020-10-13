‘TÜİK yüzde 13,4 dese de, gerçek işsizlik oranı yüzde 31’dir’

TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Temmuz ayı işsizlik verileri, ülkemizdeki gerçek işsiz ve atıl işgücü sayısının ulaştığı boyutları yansıtmaktan çok uzaktır. Temmuz dönemi itibariyle çalışmaya hazır durumda olmasına rağmen iş aramaktan vazgeçen 4 milyon 201 bin kişi, TÜİK tarafından yayımlanan göstergelerde işsiz olarak sayılmamaktadır.

Bu kişileri ve mevsimlik işçileri mevcut işsiz sayısına ekleyerek hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 518 bin kişi, “Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı” ise yüzde 23,8’dir.

Üstelik istihdam içinde gözüken ancak işbaşında olmayanlar eklendiğinde ülkemizdeki geniş işsiz ve atıl işgücü sayısı 11 milyon 92 bin kişiye, oranı ise yüzde 31,0’e ulaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, her üç kişiden biri işsiz ya da atıl durumdadır.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Genç işsizliği artıyor

Ayrıca genç nüfus istihdam oranı düşmekte, mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizlik oranı hala çok yüksek seviyede seyretmeye devam etmektedir.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,9 olmuştur.

Gençlerde istihdam oranı 4,5 puan azalarak yüzde 30,4’e gerilemiştir.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 29,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Salgına yönelik ekonomik önlemler işsiz dostu değil

İşini kaybedenlerin önemli bir bölümü işsizlik sigortası imkanlarından yararlanamayan ve geçimlerini sürdürmek için başka bir gelir ve güvenceye sahip olmayan çalışanlardan oluşmaktadır. Koronavirüs salgınına yönelik açıklanan paketlerde bu kesime yönelik somut ve yeterli hiçbir destek mekanizması geliştirilmemiştir.

Kısa çalışma ödeneği, sefalet ücretidir

İşten çıkarmalar yasaklanmış böylece kayıtlı çalışanlar işlerini koruyabilmiştir. Ancak bu çalışanlar normal dönemde elde ettikleri gelirin çok altında bir gelirle yaşamak zorunda kalmıştır. Kısa çalışma ödeneği alan çalışanlara Nisan-Temmuz döneminde ortalama olarak kişi başına aylık 1.547 lira, ücretsiz izne ayrılanlara ise net 1.168 lira ödeme yapılmıştır.

Asgari ücretin 2.324 lira, Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırının 2.448, yoksulluk sınırının ise 7.973 lira olduğu bir ortamda bu tutarların insanlık onuruna yakışmayan sefalet ücreti denilebilecek düzeyde olduğu açıktır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)