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TKP'den Tepki: Halktan Çalınanların İtirafıdır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ilan ettiği dar gelirli vatandaşlara yönelik destek paketinin detayları açıklandı. Bakan Nebati'nin destek paketi açıklamalarına Türkiye Komünist Partisi'nden tepki geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 15:24
TKP'den Tepki: Halktan Çalınanların İtirafıdır
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TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, AKP'nin eriyen toplumsal desteğini yeniden sağlamak için çekinmeden halkın kaynaklarına göz diktiğini söyledi ve temel ihtiyaçları önce halka satıp, halkı borçlandırdıktan sonra borçları silmenin müjde olarak açıklanmasının faturanın bir kez daha halka kesilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Marifet kimsenin borçlanmak zorunda kalmayacağı bir ülke olmaktır

Savaş Sarı'nın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Ülkemizi 20 yıldır karanlığa sürükleyen ve yaşanılamaz hale getiren bu iktidarın önerdiği paketin özü şudur: AKP eriyen toplumsal desteğini yeniden sağlamak için çekinmeden toplumun kaynaklarına göz dikiyor. Halkı her geçen gün daha da borçlandırırken “borçlar silinecek müjdesi” faturanın bir kez daha vatandaşa kesilmesi demek oluyor.

Paketin detayları halktan çalınanların itirafıdır. Devlet tarafından ücretsiz sağlanması gereken en temel ihtiyaçlar bu düzende ancak satın almaya gücünüz varsa karşılanıyor. Bugün milyonlarca emekçinin, patronlar için kâr kapısı anlamına gelen elektrik, su, doğalgaz gibi kamusal kaynaklardan yararlanabilmek için borçlanmak zorunda kaldığı milyarlarca lira bulunuyor. Bu borçların bir kısmının devlet tarafından karşılanması özel dağıtım şirketlerinin patronlarına alacaklarınızı ben vereceğim demektir. Doğru olan bu borçların silinmesi, enerji alanındaki tüm özel işletmelerin devletleştirilmesidir.

Bu ülkenin emekçi insanları, insanca bir yaşam için borçlanmak zorunda kalmayacakları bir yaşamı hak ediyor. Böyle bir yaşamı kuracağız. Ülkemizi, halkın kaynaklarının patronların değil halkın hizmetine sunulduğu refah içinde yaşanılan bir ülke haline getireceğiz."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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